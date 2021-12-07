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TIMETURK / EKONOMİ / Motorin ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi?

Motorin ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi?

Motorine ne kadar zam geldi? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın yapmış olduğu paylaşım sonunda Türkiye gündeminde en çok konuşulan mevzular arasında 'Motorin' yerini aldı. Peki ama son güncellemelere göre motorin ne kadar oldu? İşte merak edilen motorin fiyatları...

59 Dakika Önce
2021-12-07 22:12:10
Motorin ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi?

Motorin fiyatlarının yükselmesinin ardından "Motorin ne kadar oldu?" sorusu sıklıkla araştırıldı. İşte Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklaması ve detaylar...

Motorine ne kadar zam geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası resmi Twitter hesabından "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 66 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." şeklinde bir açıklamada bulundu.

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Motorin ne kadar oldu?

Yapılan açıklamaya göre; Ankara'da 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 liraya yükselecek. Bu artış İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya ve İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya yükselecek.

Şehirler Arası Motorin Fiyat Farkı Neden Olur?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Hesaplama sonunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti sebeplerinden dolayı şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler göstermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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