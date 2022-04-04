Ankara iftar çadırı 2022 | Ankara'da iftar çadırı nerede kurulacak? (Çankaya-Keçiören-Yenimahalle-Mamak-Etimesgut-Sincan-Ramazan çadırı) Ankara'da koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda vaka iftar çadırlarının kurulması yasaklanmıştı. Ülkemizde aşılama sayısında yaşanan artış ve vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle iftar çadırlarını yeniden kurulmasına başlandı. İstanbul'un ardından Ankara'da da 2022'de iftar (ramazan) çadırları kurulacak. Peki Ankara'da iftar çadırı nerede, hangi ilçe ve mahallede kurulacak?

Ankara iftar çadırı 2022 | Ankara'da iftar çadırı nerede kurulacak? (Çankaya-Keçiören-Yenimahalle-Mamak-Etimesgut-Sincan-Ramazan çadırı) Ankara'da koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda vaka iftar çadırlarının kurulması yasaklanmıştı. Ülkemizde aşılama sayısında yaşanan artış ve vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle iftar çadırlarını yeniden kurulmasına başlandı. İstanbul'un ardından Ankara'da da 2022'de iftar (ramazan) çadırları kurulacak. Peki Ankara'da iftar çadırı nerede, hangi ilçe ve mahallede kurulacak?

Ankara'da 2022 yılında iftar çadırları kuruldu. Ramazan ayında binlerce Ankaralı şehrin çeşitli noktalarında kurulan iftar çadırlarında iftarlarını açabilecek. İhtiyaç sahipleri gibi iftar vaktinde evine yetişemeyecek olan binlerce işçi de iftar çadırları vasıtası ile iftar yapabilecek. Hayır severlerin de yardımı ile kurulan iftar çadırları Ramazan'ın yardımlaşma duygusunu yaşatan önemli sembollerden biri.

Ankara iftar çadırı 2022

Ankara'da 2022 yılında iftar çadırları kurulacak. Kovid19 pandemisi patlak verdiği zamanlarda Ramazan ayında iftar çadırları yasaklanmıştı. Bulaşma riskinindüşmesi, aşılama oranının artması nedeniyle 2022'de Ankara'da iftar çadırlarında iftar yapılabilecek.

Ankara'da iftar çadırı nerede kurulacak?

Ankara'nın çeşitli ilçe ve mahallelerinde Ramazan boyunca iftar çadırları vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. İşte Ankara'da kurulacak olan iftar çadırlarının adresleri;

Yenimahalle İftar Çadırı nerede?

Demetevler Hastane Metro İstasyonu Açık Otopark Üst Kademe

Altındağ İftar Çadırı nerede?

Hüseyingazi Ekin Mah. Bostancık Cad. Rauf Denktaş Parkı içi

Sincan İftar Çadırı nerede?

Sincan Kent Meydanı - Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Polatlı 2 cad. kent meydanı

Mamak İftar Çadırı nerede?

Akdere Merkez Camii Yanı / Kusunlar Toki Konutları / Zirvekent

Cebeci bölgesi İftar Çadırı nerede?

Kutludüğün Sokak, Cebeci Camii Yanı

Türközü Bölgesi İftar Çadırı nerede?

Metin Oktay Mah. Metin Oktay Ortaokulu Yanı

Öveçler Bölgesi İftar Çadırı nerede?

Lizbon Caddesi ile 1296. Sokak Kesişimi

Siteler İftar Çadırı nerede?

Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mah. Selçuk Cad. Siteler İtfaiyesi karşısı

Beşevler Metro İstasyonu çıkışı

Pursaklar İftar Çadırı nerede?

Karacaören Toki Blokları içi

Polatlıİftar Çadırı nerede?

Heykel Meydanı