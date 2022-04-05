Bursa iftar çadırı nerede? 2022 Bursa Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl iftar çadırı nerede kuruldu? Bursa'da ramazan çadırı hangi ilçe ve mahallelerde kuruldu? Bursa Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve yemek yardımı yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırları yasaklanmıştı. 2022 yılında ise iftar çadırlarının yeninden kurulması belediye insiyatifine bırakıldı. Bursa'da Ramazan ayında oruçlarını iftar çadırlarında açmak isteyen vatandaşlar da Bursa'da iftar çadırı nerede var? sorusuna yanıt arıyor.

Bursa iftar çadırı nerede? 2022 Bursa Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl iftar çadırı nerede kuruldu? Bursa'da ramazan çadırı hangi ilçe ve mahallelerde kuruldu? Bursa Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve yemek yardımı yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırları yasaklanmıştı. 2022 yılında ise iftar çadırlarının yeninden kurulması belediye insiyatifine bırakıldı. Bursa'da Ramazan ayında oruçlarını iftar çadırlarında açmak isteyen vatandaşlar da Bursa'da iftar çadırı nerede var? sorusuna yanıt arıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 sene boyunca ülkemizde Ramazan ayında kısıtlama yapılmıştı. Bulaşma riskini azaltmak için yapılan kısıtlamalar nedeniyle kentlerde iftar çadırlarının da kurulması yasaklanmıştı. 2022 yılında iftar çadırlarının kurulması belediyelerine kendi insiyatifine bırakıldı. Böyle olunca da pek çok belediye bünyesinde 2022 Ramazan ayında iftar çadırları yeniden vatandaşlara hizmet verecek. Bursa'da da çeşitli ilçelerde ve meydanlarda iftar çadırları kuruldu.

Bursa iftar çadırı nerede?

Bursa'nın pek çok ilçesinde 2022 yılında Ramazan çadırları kuruldu. Bu çadırlarda binlerce kişi iftarını açacak. İhtiyaç sahipleri ve iftar için evine yetişemeyecek olan binlerce kişi Bursa'da iftar çadırlarında ilk gün oruçlarını açtı. Bursa iftar çadırlarının nerede olduğu Bursalılar tarafından merak ediliyor. Bu konuyla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezinden ve bulunduğunuz ilçenin belediyesi ile irtibate geçerek iftar çadırlarının yeri öğrenilebilir.

2022 Bursa Osmangazi iftar çadıır nerede?

Bursa'nın Osmangaiz ilçesinde iftar çadırı binlerce vatandaşa iftar yemeği veriyor. Elmasbahçeler Otoparkı'nda iftar çadırında binlerce kişi iftarını açacak. Aynı zamanda kentin çeşitli noktalarında yer alan aşevlerinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramı da yapılıyor. İşte Osmangazi'de yer alan iftar çadırları ve aşevleri yerleri...

Soğanlı Kültür Merkezi

Eskici Mehmet Dede Aşevi

Somuncu Baba Evi

Sakarya Kimsesizler Aşevi

Osmangazi Belediyesi'nden 13 bin 500 aileye gıda paketi

Bursa Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayında maddi durumu iyi olmayan, kimsesiz, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi 13 bin 500 aileye gıda paketi dağıtıyor. Gıda paketi dışında Somuncu Baba Gönül Fırınında pişirilen günlük 7 bin ekmek ile şehrin 5 farklı noktasında kurulacak iftar çadırlarında günlük 2 bin 500 kişiye iftar yemeği dağıtılacak. Erzak yardımı dışında, son iki yıldır Covid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğrayan iftar çadırları bu yıl yeniden açılıyor. Günlük 2 bin 500 kişi, Ramazan boyunca 75 bin kişi kurulan bu çadırlarda ikram edilecek sıcak yemek ile oruçlarını açacak.

Bursa ilçeleri hangileri?

Gürsu

Kestel

Nilüfer

Osmangazi

Yıldırım

Büyükorhan

Gemlik

Harmancık

İnegöl

İznik

Karacabey

Keles

Mudanya

Mustafakemalpaşa

Orhaneli

Orhangazi

Yenişehir





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