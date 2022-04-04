İzmir iftar çadırı nerede? İzmir'de iftar çadırı kuruldu mu? 2022 İzmir Ramazan çadırı (iftar yemeği) hangi ilçede ve mahallede? Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan İzmir'de Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapılacak. Ramazan'da İzmir'in çeşitli ilçelerinde de iftar yemeği servisleri yapılacak. Ramazanın ilk gününde İzmir'de verilen iftar yemeğinde 3 bin İzmirli aynı anda iftarını açtı. Peki Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Çiğli, Torbalı, Menemen iftar çadırı nerede kuruldu? İzmir'de iftar yemeği nerede dağıtılacak?

İzmir iftar çadırı nerede? İzmir'de iftar çadırı kuruldu mu? 2022 İzmir Ramazan çadırı (iftar yemeği) hangi ilçede ve mahallede? Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan İzmir'de Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapılacak. Ramazan'da İzmir'in çeşitli ilçelerinde de iftar yemeği servisleri yapılacak. Ramazanın ilk gününde İzmir'de verilen iftar yemeğinde 3 bin İzmirli aynı anda iftarını açtı. Peki Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Çiğli, Torbalı, Menemen iftar çadırı nerede kuruldu? İzmir'de iftar yemeği nerede dağıtılacak?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm şehirlerimizde olduğu gibi İzmir'de de iftar çadırları kurulamadı. Kısıtlamlardan sonra İzmir'de ilk iftar yemeği verildi. Koronavirüs kısıtlamaları olmadan iki senenin ardından orucunu İzmir'de iftar çadırında açmak isteyen İzmirliler iftar çadırlarının nerede,hangi ilçe ve mahallede kurulduğunu araştırmaya başladı. İzmir'de 2022 Ramazan ayında binlerce kişiye iftar çadırlarında yemek servisi yapılacak. İşte İzmir iftar çadırları adresi...

İzmir iftar çadırı nerede?

İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. İzmir'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, kıyafet yardımı yapılıyor. İzmir'de Ramazan ayının da gelmesiyle binlerce kişiye iftar yemeği verildi. İftar çadırlarında oruçlarını açmak isteyen İzmirliler de çadırların nerede olduğunu araştırıyor.

İşte 2022 İzmir iftar çadırları adresleri...

* Dumlupınar Mahallesi Kasaplar Meydanı

* Fırat Mahallesi Muhtarlık Önü

* Yeşilbağlar Mahallesi Ova Pazar Yeri

* Göksü Mahallesi Muhtarlık Önü

* Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarlık Önü

* Kozağaç Mahallesi Çevikbir Meydanı

* Yaylacık Mahallesi Anneler Parkı Önü

* Çamlıpınar Mahallesi Çamlıkule Pazar Yeri

İzmir'de ücretsiz iftar yemeği nerede dağıtılacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekipleri‘nin tespitleri doğrultusunda yenileme işlemleri tamamlanan Buca'nın Adile Naşit Parkı ve Göksu Parkı, Konak'ın Çaldıran Parkı ve Lale Parkı, Karabağlar‘ın Peker Parkı ve Serintepe Parkı, Bayraklı'nın Gümüşpala ile Kapalı Pazar Yeri yanı olmak üzere toplamda 7 noktada birer gün iftar yemeği dağıtacak ve çocuklar için Ramazan eğlencesi düzenleyecek. İşte 2022 İzmir iftar çadırları adresleri...

Depremde evleri hasar görmüş ve Bayraklı'da geçici konteyner alanında barınan vatandaşlar için ise haftada bir gün olmak üzere toplamda 4 bin kişilik iftar yemeği verilecek.

Aliağa, Menderes ve Menemen'de beş gün boyunca biner, Bergama, Kınık, Torbalı ve Foça'da iki gün boyunca biner ve Seferihisar‘da beş gün boyunca beş yüzer olmak üzere toplam 25 bin 500 kutu iftar yemeği dağıtılacak.

Ramazan ayının 20 günü ise Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tek tek evlere gidip ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtacak.

Konak'ta İsmetpaşa Mahallesi, Ege Mahallesi, Hilal Mahallesi ile Karabağlar Şehitler Mahallesi'nde mobil ikram araçları günlük bin 125 kişilik olmak üzere toplam 33 bin 750 kişilik iftar yemeği dağıtılacak.

İzmir'de 3 bin kişi bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Atatürk Meydanı'nda verdiği iftar yemeği, 3 bin İzmirliyi bir araya getirdi. Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi kentin çeşitli yerlerinde toplam 600 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İzmirliler de Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden iftar sofralarına destek olabilecek.İftar bereketini büyüterek Ramazan sofralarına destek olmak isteyen yurttaşlar Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden 35 liralık iftar yemeği satın alabilecek. Satın alınan paketler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İftar yemeği paketlerinde çorba, ana yemek, yardımcı yemek, tatlı, ekmek ve ayran yer alıyor.

İzmir İilçeleri hangileri?

Aliağa

Balçova

Bayındır

Bayraklı

Bergama

Beydağ

Bornova

Buca

Çeşme

Çiğli

Dikili

Foça

Gaziemir

Güzelbahçe

Karabağlar

Karaburun

Karşıyaka

Kemalpaşa

Kınık

Kiraz

Konak

Menderes

Menemen

Narlıdere

Ödemiş

Seferihisar

Selçuk

Tire

Torbalı

Urla