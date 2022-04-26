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TIMETURK / GENEL / 52/1-a trafik cezası nedir? 52/1-a madde numaralı trafik cezası ne kadar, kaç TL? 52/1-a cezası neden kesilir?

52/1-a trafik cezası nedir? 52/1-a madde numaralı trafik cezası ne kadar, kaç TL? 52/1-a cezası neden kesilir?

52/1-a trafik cezası nedir? 52/1-a madde numaralı trafik cezası ne kadar, kaç TL? 52/1-a cezası neden kesilir? soruları araç sahipleri tarafından soruluyor. Trafikte seyir halinde milyonlarca araç bulunuyor. Bu araçlar trafik kural ve düzenlerine uymadıkları zaman trafik cezası ile karşılaşabiliyor. Trafikte can ce mal güvenliğini sağlayan trafik kurallarına uymayan sürücülere 52/1-a trafik cezası da kesiliyor. Peki 52/1-a trafik cezası ücreti ne kadar?

55 Dakika Önce
2022-04-26 12:15:00
52/1-a trafik cezası nedir? 52/1-a madde numaralı trafik cezası ne kadar, kaç TL? 52/1-a cezası neden kesilir?

52/1-a trafik cezası nedir? 52/1-a madde numaralı trafik cezası ne kadar, kaç TL? 52/1-a cezası neden kesilir? soruları araç sahipleri tarafından soruluyor. Trafikte seyir halinde milyonlarca araç bulunuyor. Bu araçlar trafik kural ve düzenlerine uymadıkları zaman trafik cezası ile karşılaşabiliyor. Trafikte can ce mal güvenliğini sağlayan trafik kurallarına uymayan sürücülere 52/1-a trafik cezası da kesiliyor. Peki 52/1-a trafik cezası ücreti ne kadar?

Türkiye'de trafiğe çıkan araç sayısı her geöen gün artıyor. Milyonllarca aracın trafikte seyrettiği ülkemizde trafik kurallarına uymak büyük önem arz ediyor. Trafikte can ce mal güvenliği için kurallara uymak gerekiyor. Ancak ne yazık ki kurallara uyman sürücüler de bulunuyor. Tragik kurallarına riayet etmeyenlere trafik cezaları kesiliyor.

52/1-a trafik cezası nedir?

52/1-a trafik cezası trafikte sıkça karşılaşılabiliyor. 52/1-a trafik cezası kısaca hızın azaltılması gereken yerlerde hızını azaltmadan giden sürücülere kesilir.

52/1-a cezası neden kesilir?

Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak 52/1-a cezasının kesilmesine neden olur.

52/1-a madde numaralı trafik cezası ne kadar, kaç TL?

52/1-a cezası 2022 yılında 888 TL olarak belirlendi. Ceza puanıza ise 20 puan ekleniyor.

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