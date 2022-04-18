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TIMETURK / GENEL / 51/2-A Trafik cezası 2022 nedir? 51/2-A ceza maddesi nedir? Radar cezası ne kadar, kaç TL?

51/2-A Trafik cezası 2022 nedir? 51/2-A ceza maddesi nedir? Radar cezası ne kadar, kaç TL?

51/2-A Trafik cezası 2022 | 51/2-A Trafik cezası nedir? 51/2-A ceza maddesi nedir? Radar cezası ne kadar, kaç TL? Araç sürücüleri bazen farkında olmadan trafik cezasına yakalanabiliyor. E-Devlet üzerinden görüntülenen cezalarda kimi sürücülere 51/2-A ceza maddesinden trafik cezası kesilebiliyor. Sürücüler bu maddenin ne olduğunu, hangi ihlal nedeniyle 51/2-A Trafik cezası yazıldığını araştırmaya başladı. İşte 51/2-A Trafik cezası maddesi hakkında detaylar...

3 Saat Önce
2022-04-18 11:07:42
51/2-A Trafik cezası 2022 nedir? 51/2-A ceza maddesi nedir? Radar cezası ne kadar, kaç TL?

51/2-A Trafik cezası 2022 | 51/2-A Trafik cezası nedir? 51/2-A ceza maddesi nedir? Radar cezası ne kadar, kaç TL? Araç sürücüleri bazen farkında olmadan trafik cezasına yakalanabiliyor. E-Devlet üzerinden görüntülenen cezalarda kimi sürücülere 51/2-A ceza maddesinden trafik cezası kesilebiliyor. Sürücüler bu maddenin ne olduğunu, hangi ihlal nedeniyle 51/2-A Trafik cezası yazıldığını araştırmaya başladı. İşte 51/2-A Trafik cezası maddesi hakkında detaylar...

Araç sürücülerini ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. 2022 yılında trafik cezalarına da yüklü miktarda artış yapıldı. Trafik cezası kesilen bir sürücü bunun etkisini uzun süre üzerinden atamayabilir. Hayat pahalılığı, akaryakıtlara gelen zamlar ile mücadele eden sürücüler plakalarına kesilen cezaları görünce bazen şaşırabiliyor. Bazen kasıtlı olarak bazen de farkında olmadan ceza kesilen sürücüler ceza maddelerinin ne olduğunu merak ediyor.

51/2-A Trafik cezası 2022 nedir?

51/2-a Trafik cezası bir hız sınırını aşma cezasıdır. Kısaca bu cezaya radar cezası de denebilir. Sürücüler hız limitini %30 arasında geçerse bu ceza ile karşılaşabililer.

51/2-A ceza maddesi nedir?

Kanuna göre 51/2-a cezası trafik düzenini koruyan, sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliğini koruyan bir maddedir. 51/2-A cezası radar cezası olarak da bilinir. Hız sınırını geçen araçlara kesilen bu cezanın ayrıca 10 ehliyet ceza puanı da vardır.

Radar cezası (51/2-A) ne kadar, kaç TL?

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL
Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL

Radar cezası hız sınırını aşan sürücülere uygulanır. Radar (hız sınırı) trafik givenliğini sağlayan önemli kurallardan biridir. Maksimum hız sınırını aşanlara trafik kuralları gereğince ceza kesiliyor. 2022 yılında radar cezası 1823 TL'ye kadar çıkıyor. Fakat cezayı 15 gün önce ödeyen tüm sürücülere indirim uygulanır.

2022 zamlı trafik cezaları | 2022 kırmızı ışık cezası ne kadar? 2022 Radar cezası, hız sınırı cezası ne kadar?
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