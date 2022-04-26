51/2-c trafik cezası nedir? 51/2-c trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL? 51/2-c trafik cezası neden kesilir? 51/2-c trafik cezasının anlamı nedir? Türkiye'de trafiğe kayıtlı milyonlarca araca neredeyse her gün binlerce trafik cezası kesiliyor. Bazen istemeyerek, bazen de kasıtlı olarak yapılan kural ihlallerinde araç sahiplerine farkında olmadan ceza kesiliyor. Trafikte yazılan cezalardan biri de 51/2-c maddeli cezadır. E-devlet üzerinden gelen trafik cezalarında yer alan maddelerin ne olduğu merak ediliyor. İşte 51/2-c trafik cezası maddesinin anlamı ve ceza tutarı...

51/2-c trafik cezası nedir? 51/2-c trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL? 51/2-c trafik cezası neden kesilir? 51/2-c trafik cezasının anlamı nedir? Türkiye'de trafiğe kayıtlı milyonlarca araca neredeyse her gün binlerce trafik cezası kesiliyor. Bazen istemeyerek, bazen de kasıtlı olarak yapılan kural ihlallerinde araç sahiplerine farkında olmadan ceza kesiliyor. Trafikte yazılan cezalardan biri de 51/2-c maddeli cezadır. E-devlet üzerinden gelen trafik cezalarında yer alan maddelerin ne olduğu merak ediliyor. İşte 51/2-c trafik cezası maddesinin anlamı ve ceza tutarı...

Türkiye'de malesef sürekli trafik kazaları meydana geliyor. Bu kazalarda bazen can kayıpları yaşanabiliyor. Trafik kazalarının önüne geçilmesi için trafik kurallarına uyulması büyük önem arz ediyor. Trafikte sürücüler bazen bilerek, bazen de farkında olmadan trafik kurallarını çiğneyebiliyorlar. Bu durumda devreye trafik cezaları giriyor. Caydırıcı özelliği bulunan trafik cezalarına 2022 yılında büyük zam geldi. Trafik cezası ile karşılaşanlar cezanın maddesinin ne olduğunu cezanın neden kesildiğini araştırmaya başlıyor.

51/2-c trafik cezası nedir?

51/2-c trafik cezası ek çok araç sürücüsüne kesiliyor. Trafikte en çok kesilen cezalardan biri olan 51/2-c trafik cezası maddesi bir hız limiti aşımı cezasıdır. 51/2-c cezası Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50'den fazla aşan araçların plakalarına kesilir. 51/2-c trafik cezası bir radar cezası olarak da tanımlanabilir.

51/2-c trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL

Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak için hız limitlerine uymak oldukça önemlidir. Hız limitini aşan araçlara belli oranlarda (51/2-a, 51/2-b, 51/2-c) cezalar kesilir. Hız limiitini yüzde %50 oranında aşan araçlara 2022 yılında 1.823 TL oranında ceza kesilir.

Hız limiti (Radar-51/2-c) cezaları ne kadar? 2022

Hız Limiti Aşmak (%10-30 Oranında) 427 TL

Hız Limiti Aşmak (%30-50 Oranında) 888 TL

Hız Limiti Aşmak (%50'den Fazla) 1.823 TL

51/2-c trafik cezasında indirim yapılıyor mu?

Trafik cezalarını 15 gün içinde ödeyen sürücülere yüzde 25 oranında indirim uygulanıyor.

Hız sınırı cezasından ehliyet ne zaman geri alınır?

*Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.

**Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu kapsamda sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. ***Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.

****Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.

2022 trafik cezaları

Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL

Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL

Alkol testine itiraz etmek 3836 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 288 TL

Çakar veya siren kullanmak 1823 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL

Drift atmak 9125 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 9410 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL

Aracı plakasız kullanmak 2312 TL

Araca sahte plaka takmak 9107 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL

Takip mesafesine uymamak 196 TL

Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL