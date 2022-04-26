78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL? 78/1-a trafik cezası neden kesilir? 78/1-a kanun maddesi nedir? Trafikte can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için trafik kuralları büyük önem taşıyor. Araç sürücüleri trafik kurallarını ihlal etiklerinde trafik cezası ile karşılaşıyor. Günümüzde en sık kesilen cezalardan biri de 78/1-a kanun maddeli trafik cezasıdır. E-Devlet üzerinden 78/1-a trafik cezasını görenler bunun ne demek olduğunu, hangi ihlalden ceza kesildiğini araştırmaya başlıyor. İşte 78/1-a trafik cezası ücreti...

78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL? 78/1-a trafik cezası neden kesilir? 78/1-a kanun maddesi nedir? Trafikte can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için trafik kuralları büyük önem taşıyor. Araç sürücüleri trafik kurallarını ihlal etiklerinde trafik cezası ile karşılaşıyor. Günümüzde en sık kesilen cezalardan biri de 78/1-a kanun maddeli trafik cezasıdır. E-Devlet üzerinden 78/1-a trafik cezasını görenler bunun ne demek olduğunu, hangi ihlalden ceza kesildiğini araştırmaya başlıyor. İşte 78/1-a trafik cezası ücreti...

Günümüzde Türkiye'de milyonlarca araç trafikte seyrediyor. Trafiğin güveni ve akışının sağlanması için trafik kurallarına uymak çok önemli. Sürücüler bazan farkında olmadan, bazen de bilerek trafik kurallarını ihlal edebiliyr. Bu durumda trafik cezaları devreye giriyor.

78/1-a trafik cezası nedir?

Trafikte pek çok araca 78/1-a trafik cezası kesiliyor. Pek çok araca kesilen bu cezanın ne anlama geldiği merak ediliyor. 78/1-a cezası kısaca emniyet kemeri cezasıdır. Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak nedeniyle pek çok araca bu ceza kesilebilir.

78/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL?

2022 yılında emniyet kemeri kurallarına uymayan araçlara 196 TL para cezası kesilir. Bu cezayı erken ödeyenler yüzde 25 indirimden yararlanabilir.

2022 trafik cezaları

Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL

Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL

Alkol testine itiraz etmek 3836 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 288 TL

Çakar veya siren kullanmak 1823 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL

Drift atmak 9125 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 9410 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL

Aracı plakasız kullanmak 2312 TL

Araca sahte plaka takmak 9107 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL

Takip mesafesine uymamak 196 TL

Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL

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