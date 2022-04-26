46/2-f trafik cezası nedir? 46/2-f trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL? 46/2-f maddesi nedir? 46/2-f trafik cezası neden kesilir? soruları pek çok araç sahibi tarafından soruluyor. Günümüzde pek çok araç trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza ile karşılaşıyor. Bu cezalarından biri de 46/2-f maddeli trafik cezasıdır. Araç sahipleri E-devlet üzerinden gördükleri cezanın maddesinin ne olduğunu merak edip araştırıyor. İşte 46/2-f trafik cezası kanun maddesinin detayları...

46/2-f trafik cezası nedir? 46/2-f trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL? 46/2-f maddesi nedir? 46/2-f trafik cezası neden kesilir? soruları pek çok araç sahibi tarafından soruluyor. Günümüzde pek çok araç trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza ile karşılaşıyor. Bu cezalarından biri de 46/2-f maddeli trafik cezasıdır. Araç sahipleri E-devlet üzerinden gördükleri cezanın maddesinin ne olduğunu merak edip araştırıyor. İşte 46/2-f trafik cezası kanun maddesinin detayları...

Türkiye'de trafiğe kayıtlı milyonlarca araç bulunuyor. Her gün trafikte seyreden bu araçların sürücüleri bazen farkında olmadan, bazen de bilerek trafik kurallarını ne yazık ki ihlal ediyor. Trafikte can ve mal güvenliğini sağlayan trafik kuralları ihlallerinde caydırıcı etkiye sahip trafik cezaları devreye giriyor. Trafik kural ihlali yapanlara çeşitli oranlarda trafik cezaları kesiliyor.

46/2-f trafik cezası nedir?

46/2-f trafik cezasının ne olduğu pek çok sürücü tarafından merak ediliyor. 46/2-f trafik maddesi cezası kısaca emniyet şeridi ihlali demektir.

46/2-f trafik cezası neden kesilir?

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları neticesinde 46/2-f trafik cezası sürücülere kesilir.

46/2-f trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL?

2022 yılında tarfik cezalarına da zam geldi. Buna göre emniyet şeridini ihlal eden sürücülere 1823 TL para cezası kesilir.

2022 trafik cezaları

Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL

Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL

Alkol testine itiraz etmek 3836 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 288 TL

Çakar veya siren kullanmak 1823 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL

Drift atmak 9125 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 9410 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL

Aracı plakasız kullanmak 2312 TL

Araca sahte plaka takmak 9107 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL

Takip mesafesine uymamak 196 TL

Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL .