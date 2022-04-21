51/2-b trafik cezası 2022 nedir? 51/2-b trafik cezası ücreti ne kadar, kaç TL? 51/2-b trafik cezası neden kesilir? Trafikte aracıyla seyir halinde olan milyonlarca sürücüye her gün binlerce trafik cezası kesiliyor. Sürücüler bazen farkında olmadan kuralları çiğnerken, bazen de kasıtlı olarak kurallara uymuyor. Araç sahiplerine yazılan cezaların başında 51/2-b maddeli trafik cezası yer alıyor. Vatandaşlar kendilerine kesilen 51/2-b maddeli trafik cezasının ne olduğunu internetten araştırıyor. İşte 51/2-b maddeli trafik cezasının kesilme nedeni...

51/2-b trafik cezası 2022 nedir? 51/2-b trafik cezası ücreti ne kadar, kaç TL? 51/2-b trafik cezası neden kesilir? Trafikte aracıyla seyir halinde olan milyonlarca sürücüye her gün binlerce trafik cezası kesiliyor. Sürücüler bazen farkında olmadan kuralları çiğnerken, bazen de kasıtlı olarak kurallara uymuyor. Araç sahiplerine yazılan cezaların başında 51/2-b maddeli trafik cezası yer alıyor. Vatandaşlar kendilerine kesilen 51/2-b maddeli trafik cezasının ne olduğunu internetten araştırıyor. İşte 51/2-b maddeli trafik cezasının kesilme nedeni...

Türkiye'de trafiğe kayıtlı milyonlarca araç var ve bu sayı her geçen gün artıyor. Trafikte düzen ve tertibin korunması için trafik kurallarına uymak büyük önem taşıyor. Trafik kuralları sürücüler ve yayaların can ve mal güvenliğini de koruyor. Bu açıdan bakıldığı zaman toplumumuzda trafik kurallarına uymak hayati öneme sahip. Trafikteki sürücüler bazen kasıtlı olarak, bazen de dalgınlıkla trafik kurallarını çiğneyebiliyor. Bu aşamada caydırıcı özelliği olan trafik cezaları devrereye giriyor.

51/2-b trafik cezası 2022 nedir?

Trafik cezalarının her birinin bir maddesi vardır. Trafikte sürücülere kesilen cezaların büyük bir bölümü 51/2-b maddesinden kesiliyor. 51/2-b cezası, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30'dan % 50'ye (elli dahil) kadar aşan araçların plakalarına kesilir. Kısaca 51/2-b trafik cezası bir hız sınırı aşımı cezasıdır.

51/2-b trafik cezası ücreti ne kadar, kaç TL?

Hız limitleri trafikte akışı ve düzeni sağlayan en önemli kurallardandır. Bu kuralı çiğneyenler radara yakalanıyor ve plakalarına hız limiti (51/2-a, 51/2-b, 51/2-c) cezası kesiliyor. Hız limiitini yüzde %30-50 oranında aşan sürücülere 2022 yılında 888 TL oranında ceza kesiliyor.

Hız limiti (Radar-51/2-b) cezaları ne kadar? 2022

Hız Limiti Aşmak (%10-30 Oranında) 427 TL

Hız Limiti Aşmak (%30-50 Oranında) 888 TL

Hız Limiti Aşmak (%50'den Fazla) 1.823 TL

51/2-b trafik cezasında indirim yapılıyor mu?

Trafik cezalarını 15 gün içinde ödeyen sürücülere yüzde 25 oranında indirim uygulanıyor.

Hız sınırı cezasından ehliyet ne zaman geri alınır?

Geriye doğru 1 yıl içinde toplamda 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile sürücüün belgeleri geri alınır. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu kapsamda sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.

Belgesi alınanlardan psiko-teknik değerlendirmesi isteniyor

Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.

2022 trafik cezaları

Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL

Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL

Alkol testine itiraz etmek 3836 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 288 TL

Çakar veya siren kullanmak 1823 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL

Drift atmak 9125 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 9410 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL

Aracı plakasız kullanmak 2312 TL

Araca sahte plaka takmak 9107 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL

Takip mesafesine uymamak 196 TL

Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL