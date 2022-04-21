47/1-b trafik cezası nedir? 2022 yılı 47/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL? Hangi kurala uymayınca 47/1-b cezası kesilir? Türkiye'de trafiğe kayıtlı milyonlarca araç var. Türkiye trafiğinde seyreden bu araçları gün içinde binlerce trafik cezası kesiliyor. Bunların çoğunu da 47/1-b cezası oluşturuyor. Sürücüler bazen kasıtlı olarak, bazen de farkında olmadan yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle çeşitli oranlarda ceza ile karşılaşıyor. E-Devlet üzerinden görünen cezalarda trafik ceza kodları yer alıyor. İşte trafik cezalarında 47/1-b maddesinin anlamı ve ceza ücreti...

47/1-b trafik cezası nedir? 2022 yılı 47/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL? Hangi kurala uymayınca 47/1-b cezası kesilir? Türkiye'de trafiğe kayıtlı milyonlarca araç var. Türkiye trafiğinde seyreden bu araçları gün içinde binlerce trafik cezası kesiliyor. Bunların çoğunu da 47/1-b cezası oluşturuyor. Sürücüler bazen kasıtlı olarak, bazen de farkında olmadan yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle çeşitli oranlarda ceza ile karşılaşıyor. E-Devlet üzerinden görünen cezalarda trafik ceza kodları yer alıyor. İşte trafik cezalarında 47/1-b maddesinin anlamı ve ceza ücreti...

Araç sahipleri 2022 yılında trafik cezalarına gelen zamlar karşısında ceza yememek için gözlerini dört açıyor. Trafikte seyreden araçların sürücüleri bazen dalgınlıkla, bazen de bilerek kuralları ihlal edebiliyor. Bu durumda araçlara sürücülerin de farkında olmadan ceza kesiliyor. E-devlet üzerinden araçlarına kesilen cezayı gören vatandaşlar ceza maddesinin ne anlama geldiğini araştırıyor. Sürücülere en fazla 51/2-b trafik cezası kesilmektedir. Peki 47/1-b trafik cezası ne için kesilir? 47/1-b trafik cezası maddesi hangi suçtan kesilir?

47/1-b trafik cezası nedir?

Trafikte mal ve can güvenliğini sağlayan en temel kurallardan bir tanesi de trafik ışıklarına uymaktır. Sürücüler eğer kırmızı ışık ihlali yaparlar ise araçlarına 47/1-b maddesinden cezai işlem uygulanır. Sürücüler trafik ışıklarına riayet göstermeleri büyük önem arz ediyor.

2022 yılı 47/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL?

2022 yılında trafik cezalarına da büyük oranda zam yapıldı. Son gelen zamlardan sonra sürücülle trafik cezası ile karşılaşmamak için trafikte oldukça temkinli davranıyor. Ancak bazen kural ihlalleri nedeniyle sürücülere 47/1-b trafik cezası kesilebiliyor. 2022 yılında (47/1-b) kırmızı ışık kuralına uymama cezası 427 TL'dir.

2022 kırmızı ışık cezası ne kadar?

Trafikte düzeni sağlayan ışıklara uymamak can ve mal kayıplarına neden oluyor. Bunun oluşmaması için araç sahipleri trafik ışıklarına uymakla yükümldür. 2022 yılında kırmızı ışık kuralına uymayan araç sürücülerine kesilecek ceza oranında da artış yapıldı. Buna göre 2022'de kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2022 yılında 427 TL oldu.

Psiko-Teknik değerlendimesi şart

Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir.

Sürücü belgesi almasına mâni hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.

2022 trafik cezaları

Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL

Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL

Alkol testine itiraz etmek 3836 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 288 TL

Çakar veya siren kullanmak 1823 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL

Drift atmak 9125 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 9410 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL

Aracı plakasız kullanmak 2312 TL

Araca sahte plaka takmak 9107 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL

Takip mesafesine uymamak 196 TL

Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL