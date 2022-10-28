29 Ekim Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır otobüsler ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı otobüs, metro ücretli mi? Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurt genelinde pek çok ilimizde belediyeye ait toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden olan Gaziantep, Kocaeli, Mersin ve Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar da otobüslerin bedava olup olmadığını merak ediyor. İşte 29 Ekim (bugün) toplu taşımalara dair detaylar...

29 Ekim Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır otobüsler ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı otobüs, metro ücretli mi? Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurt genelinde pek çok ilimizde belediyeye ait toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden olan Gaziantep, Kocaeli, Mersin ve Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar da otobüslerin bedava olup olmadığını merak ediyor. İşte 29 Ekim (bugün) toplu taşımalara dair detaylar...

Cumhuriyet Bayramı ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle vatandaşlar da 1.5 gün izinli sayılacak. Havaların da güzel olmasıyla ailesi ve sevdikleriyle yaşadığı ilde kent turu yapmak isteyenler ootobüslerin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu merak ediyor. Gaziantep, Kocaeli, Mersin ve Diyarbakır'da yaşayanlar da toplu taşıma bedava mı? sorusuna yanıt arıyor.

29 Ekim Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır otobüsler ücretsiz mi?

Ülkemizde pek çok ilimizde milli bayramlarda ve dini bayramlarda toplu taşımalar vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da milli bayramlar arasında olduğu için toplu taşımalar 29 Ekim'de de pek çok ilimizde ücretsiz oalcak. Ancak Gaziantep, Kocaeli, Mersin ve Diyarbakır'da 29 Ekim'de otobüslerin ücretsiz olup olmadığına dair henüz resmi bir duyuru gelmedi. Bu kentlerimizde yaşayan vatandaşlar Belediye ile irtibata geçerek toplu taşıma seferleri hakkında detaylı bilgiye sahip olabilir.

Bugün toplu taşıma bedava mı?

İstanbu, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa gibi illerde 29 Ekim'de toplu taşımaların ücretsiz olduğu açıklandı. Ancak Gaziantep'te, Kocaeli'de, Mersin'de ve Diyarbakır'da toplu taşımaların ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğuna dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

29 Ekim nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.