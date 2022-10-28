Bursa'da 29 Ekim (bugün) otobüsler ücretsiz mi? Bursa otobüsler bugün bedava mı? Burulaş toplu taşıma (otobüs-metro-Bursaray) ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük kentlerimizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımaların ücretsiz olduğu açıklandı. Bursa'da yaşayan vatandaşların beklediği açılama da BURULAŞ'tan geldi.

Bursa'da 29 Ekim günü toplu taşıma seferlerinin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı binlerce Bursalı tarafından merak edilip araştırılıyordu. İnternette sıkça sorgulanan Bursa'da 29 Ekim (bugün) otobüsler ücretsiz mi? Bursa otobüsler bugün bedava mı? Burulaş toplu taşıma (otobüs-metro-Bursaray) ücretsiz mi? sorularının yanıtı bugün belli oldu. Burulaş'tan gelen açıklama ile Bursalılar mutlu oldu.

Bursa'da 29 Ekim (bugün) otobüsler ücretsiz mi?

Bursa'da yaşayan milyonlarca kişi milli bayramlarda ve dini bayramlarda kentte toplu taşıma seferlerinin ücretsiz mi yoksa indirimli mi olduğunu merak edyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde belediyelere ait otobüsler, metro ve raylı sistemler ücretsiz hizmet veriyor. Bursa'da da 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak.

Bursa otobüsler bugün bedava mı?

Burulaş'tan telen açıklama Bursalıları sevindirdi. Burulaş kentte 29 Ekim günü belediyeye bağlı toplu taşımaların (ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan araçlar hariç) ücretsiz olacağını duyurdu.

Burulaş toplu taşıma (otobüs-metro-Bursaray) ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda havaların da güzel olmasını fırsat bilerek ailesi ile kent turu yapmak isteyenleri sevindiren açıklama Burulaş'tan yapıldı. Burulaş açıklamasında Bursa'da toplu taşımaların vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. BursaRay, BURULAŞ otobüsleri ve özel halk otobüslerinde geçerli olacak ücretsiz geçiş için Bursakart kullanımı zorunludur.

Burulaş nedir?

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım işletmesidir. BursaRay, BurTram ve otobüs işletmeciliği ile Bursa kent içi ulaşımı sağlar. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni de BURULAŞ işletmektedir. Terminal-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında çalışan BBBUS otobüslerini de işletmektedir. Şehir içi otopark işletmesi Burbak'da Burulaş tarafından işletilmektedir.

BURULAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu ortaklığında aşağıdaki şirketlerin katılımıyla 17 Şubat 1998 tarihinde kuruluşu tamamlanarak tescil edilmiş ve faaliyetine fiilen 14 Aralık 1998[3] tarihinde başlamıştır. 12 Aralık 2000 tarihinde tescil ve ilanı yapılmıştır.