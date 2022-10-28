29 Ekim'de Konya'da otobüsler, tramvay ücretsiz mi? Bugün Konya toplu taşıma bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde toplu taşıma sistemleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin kutlanacağı Konya'da ise vatandaşlar otobüs ve tramvay seferlerinin bedava olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor.

29 Ekim'de Konya'da otobüs, tramvay ücretsiz mi? Bugün Konya toplu taşıma bedava mı? soruları Konya'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm çalışanlar 1.5 izinli sayılıyor. Havaların da güzel olmasıyla sevdikleri ve aileleri ile Konya'da kent turu yapmak isteyenler otobüsler ve tramvayın Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz mi olduğunu merak ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere büyük kentlerimizde toplu taşımalar vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

29 Ekim'de Konya'da otobüsler, tramvay ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Konya'da toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde de 29 Ekim'de toplu taşımalara dair bir duyuru yer almıyor.

Bugün Konya toplu taşıma bedava mı?

29 Ekim'de Konya'da toplu taşıma seferleri hakkında detaylı bilgi almak için belediye ile irtibata geçebilirsiniz.

Konya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı

Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni

28 Ekim 2022 Cuma

Saat : 14.00

Yer : Anıt Alanı

Bayram Tebriklerini Kabul Töreni

29 Ekim 2022 Cumartesi

Saat : 09.45

Yer : Valilik Makamı

Bayram Kutlama Töreni

29 Ekim 2022 Cumartesi

Saat : 10.30

Yer : Feritpaşa Caddesi Tören alanı

Tören Programı

Halkın Bayramının Kutlanması,

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı,

Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma,

Şiirler,

Halk Oyunları Gösterileri,

Tören Geçişi