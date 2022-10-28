29 Ekim (Bugün) Adana'da ve Şanlıurfa'da otobüsler ücretsiz mi? Adana-Şanlıurfa toplu taşıma (otobüs-metro) bedava mı? (Cumhuriyet Bayramı)

29 Ekim (Bugün) Adana'da ve Şanlıurfa'da otobüsler ücretsiz mi? Adana-Şanlıurfa toplu taşıma (otobüs-metro) bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Görkemli kutlamalar Adana ve Şanlıurfa'da yapıldı. 29 Ekim'de pek çok kentimizde belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu açıklandı. Adana ve Şanlıurfa'da yaşayanlar da otobüsler ve metronun ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğu sorusuna yanıt arıyor.

29 Ekim (Bugün) Adana'da ve Şanlıurfa'da otobüsler ücretsiz mi? Adana-Şanlıurfa toplu taşıma (otobüs-metro) bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde tüm kentlerimizde gösteriler ve etkinlikler düzenleniyor. Adana ve Şanlıurfa da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde otobüsler, metro ve tramvay seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Adana ve Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar da kendi kentlerinde otobüslerin ve toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor.

29 Ekim (Bugün) Adana'da otobüsler ücretsiz mi?

Geçtiğimiz sene Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle otobüsler ücretsiz olmuştu. Bu sene henüz konuya dair resmi bir açıklama ve duyuru gelmedi ancak tahminlere göre 29 Ekim 2022'de Adana'da toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor. Adana'da otobüs seferlerine ilişkin daha detaylı bilgi almak için belediye ile irtibara geçebilirsiniz.

Adana'da 29 Ekim'de toplu taşıma (otobüs-metro) bedava mı?

Adana'da bu sene de 29 Ekim'de toplu taşımaların ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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29 Ekim (Bugün) Adana'da otobüsler ücretsiz mi?

39 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere pek çok ilimizde toplu taşımalar ücretsiz oldu. Şanlıurfa'da ise 29 Ekim otobüslerin ücretsiz mi olacağına dair henüz bir duyuru yapılmadı. Konuya dair Şanlıurfa Belediyesi ile irtibata geçerek net bilgi sahibi olabilirsiniz.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den 29 Ekim mesajı

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül mesajında, “ 29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ve sevinçle kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin İlanının 99'uncu seneyi devriyesinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Cumhuriyetin kurulmasında ecdadımızın ortaya koyduğu birlik, azim ve kararlılık bugün de ülkemizin güçlü bir devlet olarak dünya milletleri arasında her geçen gün yükselmesinin en önemli kaynağıdır. Tarihte yaşadığımız her türlü zorluğa karşı Türk Milleti üzerine düşeni kanının son damlasına kadar yapmış, ülkesini, vatanını ve bayrağını korumuş, kollamıştır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, karşı yapılan operasyonları yine tek yürek olarak bertaraf edeceğimizden şüphemiz yoktur. Cumhuriyetimizi var eden değerlere daima sahip çıkacağımıza inanıyor, bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklâl mücadelemizin tüm gazi ve şehitlerini, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Bayramı nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.