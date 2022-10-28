29 Ekim (Bugün) Ankara'da EGO otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da yarın metro, otobüs, Başkentray (Ankaray) bedava mı? (Toplu taşıma)

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde belediyeye bağlı toplu taşıma sistemleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Ankara'da yaşayan vatandaşlar da 29 Ekim (Bugün) Ankara'da EGO otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da yarın metro, otobüs, Başkentray (Ankaray) bedava mı? sorularını sıkça sormaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ankara'da Başkentray seferleri 29 Ekim'de bedava olacak. Peki Ankara'da toplu taşıma (otobüs, metro, Ankaray) 29 Ekim'de ücretsiz mi yoksa paralı mı?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde belediyeye bağlı toplu taşıma sistemleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Ankara'da yaşayan vatandaşlar da 29 Ekim (Bugün) Ankara'da EGO otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da yarın metro, otobüs, Başkentray (Ankaray) bedava mı? sorularını sıkça sormaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ankara'da Başkentray seferleri 29 Ekim'de bedava olacak. Peki Ankara'da toplu taşıma (otobüs, metro, Ankaray) 29 Ekim'de ücretsiz mi yoksa paralı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde milli bayramlar arasında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle milyonlarca kişi de 1.5 günlük tatilde olacak. Havaların güzel olmasıyla kent turu yapmak isteyenler de toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar da 29 Ekim 2022 günü (bugün) EGO otobüsleri ücretsiz m? sorusuna yanıt arıyor.

29 Ekim (Bugün) Ankara'da EGO otobüsler ücretsiz mi?

Ankara'da yaşayan milyonlarca kişi havaların da güzel olmasını fırsat bilerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde ailesi ve sevdikleriye kent turu yapmak istiyor ancak EGO otobüs, metro, başkentray seferlerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. Daha önceki yıllarda Ankara'da 29 Ekim'de EGO otobüsleri ücretsiz olmuştu. Peki bu sene de 29 Ekim'de Ankara'da otobüsler bedava mı yoksa paralı mı?

Ankara'da yarın metro, otobüs, Başkentray (Ankaray) bedava mı?

Konuya ilişkin EGO'dan gelen açıklama Ankaralıları sevindirdi. Ankara'da 29 Ekim'de toplu taşıma vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karara göre Ankara'da 29 Ekim'de topşlu taşına ücretsiz olacak.

29 Ekim Ankara'da otobüsler bedava mı?

Alınan karara göre; İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmasına karar verildi.

Ankara'da Başkentray (bugün) 29 Ekim'de bedava mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ankra'da Başkentray (Ankaray) 29 Ekim Cuma günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri de 29 Ekim'de bedava olacak.

Başkentray nedir?

Başkentray veya B1 (Sincan - Kayaş) Banliyö Treni, Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da, Sincan - Kayaş arasında TCDD Taşımacılık tarafından işletilen banliyö treni sistemidir. 37,472 km (23,284 mi) uzunluğundaki banliyö hattında 24 istasyon bulunmaktadır. Banliyö hattında E 23000 EMU banliyö tren setleri hizmet vermektedir. .