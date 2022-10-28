29 Ekim ücretsiz mi? Bugün İzmir'de otobüsler bedava mı? 29 Ekim ESHOT otobüsler, metro, İZBAN, vapur yarın 1 kuruş mu, ücretsiz mi, indirimli mi?

29 Ekim ücretsiz mi? Bugün İzmir'de otobüsler bedava mı? 29 Ekim ESHOT otobüsler, metro, İZBAN, vapur yarın ücretsiz mi, indirimli mi, 1 kuruş mu? Cumhuriyet Bayramı İzmir'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. İzmir'de okulların tatil olması ve havanın da güzel olmasıyla etkinliklere katılmak isteyenler otobüslerin ücretsiz mi yoksa indirimli mi olduğunu merak ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklama İzmirlileri sevindirdi. İzmir'de İZDENİZ, İZULAŞ ve İZTAŞIT seferleri ücretsiz mi?

29 Ekim Bugün İzmir'de otobüsler bedava mı? İzmir 29 Ekim ESHOT otobüsler, metro, İZBAN, vapur yarın ücretsiz mi, indirimli mi, 1 kuruş mu? soruları İzmirliler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklama ise herkesi sevindirdi.

Bugün İzmir'de otobüsler bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri tüm yurtta kutlanacak. Kutlamaların en renkli geçeceği adreslerden birisi de İzmir olacak. İzmir'de vatandaşlar kutlamalara büyük ilgi gösteriyor. Milli bayramlardan biri olan Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlar 1.5 tatilde olacak. Havaların da güzel olmasını fırsat bilen İzmirliler kentte ESHOT otobüslerin ücretsiz mi yoksa indirimli mi olduğuna yanıt arıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklama ise İzmirlileri sevindirdi.

29 Ekim ESHOT otobüsler, metro, İZBAN, vapur yarın ücretsiz mi, indirimli mi, 1 kuruş mu?

Pek çok ilimizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle otobüsler, metro ve vapur seferleri ücretsiz olduğu açıklandı. İzmirlilerin beklediği açıklama ise nihayet geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim (bugün) İzmir'de belediyeye ait toplu taşıma araçlarının vatandaşlara sadece 1 kuruşa hizmet vereceğini açıkladı.

İzmir 29 Ekim otobüsler ücretsiz mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, metro, tramvay ve İZDENİZ, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü boyunca sembolik ücretle hizmet verecek. İzmir'de 29 Ekim'de toplu taşıma 1 kuruş olacak. İzmirliler sadece 1 kuruşluk ücret ile 29 Ekim'de toplu taşımaları gönlünce kullanabilecek.

İzmir ücretsiz otobüsler hangileri?

29 Ekim'de ücretsiz seferler havalimanı, baykuş, bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi dışında kalan tüm seferlerde geçerli olacak.

29 Ekim İzban ücretsiz mi?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'a kadar İZBAN seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.

1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.

İZBAN nedir?

İzmir Banliyö Sistemi ya da kısaca İZBAN, diğer adıyla Egeray, Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ili olan İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemidir. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında hayata geçirilmiştir. İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki 136 kilometrelik demiryolu hattı üzerinde 41 istasyon bulunmaktadır. Hat, bu özelliği ile Türkiye'nin en uzun şehir içi banliyö hattı konumundadır. İZBAN'da yolcu taşımacılığı 30 Ağustos 2010'da başlamıştır. Hattaki son genişletme, 8 Eylül 2017'de tamamlanmıştır. Hatta 2017'de 98 milyon yolcu taşınmıştır.