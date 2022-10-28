Antalya'da 29 Ekim (bugün) otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma Antalya'da bedava mı? Antray-metro-tramvay 29 Ekim'de ücretsiz mi? Doğası ve tarihi güzellikleri ile ülkemizin en çok yerli ve yabancı turistini ağırlayan illerin başında gelen Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı oldukça renkli kutlanacak. 29 Ekim'de Antalya'da kent turu yapmak isteyen vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz mi yoksa paralı mı olduğu sorusuna yanıt arıyor. Beklenen açıklama geldi...

Antalya'da 29 Ekim (bugün) otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma Antalya'da bedava mı? Antray-metro-tramvay 29 Ekim'de ücretsiz mi? soruları Antalya'da 29 Ekim'de toplu taşımayı kullanmak isteyenler taraffından sıkça soruluıyor. Pek çok ilimizde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün otobüsler, metro ve raylı sistemler ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet veriyor. Antalya'da havaların da güzel olmasını fırsat bilerek 29 Ekim'de kent turu yapmak isteyenleri sevindiren açıklama Anltalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Antalya'da 29 Ekim (bugün) otobüsler ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbu, İzmir, Ankra ve Bursa gibi büyük kentlerde belediyeye ait toplu taşıma sistemleri vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Antalya'da yaşayan vatandaşlar da kendi kentlerinde bugün otobüslerin bedava mı olduğu sorusuna yanıt arıyor. Antalya'da 29 Ekim'de otobüs, metro seferleri ücretsiz olacağı açıklandı.

Toplu taşıma Antalya'da bedava mı?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları vatadaşlara bugün ücretsiz hizmet verecek.

Antray-metro-tramvay 29 Ekim'de ücretsiz mi?

Antalya'da 29 Ekim'de belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz olacak.

Antray nedir?

AntRay, Türkiye'nin Antalya kentinde bulunan bir tramvay sistemidir. Sistem, ilk olarak 1999 yılında nostaljik tramvay hattı (T2) ile açılmış olup çağdaş (modern) tramvay hatları (T1A ve T1B) ise Aralık 2009 tarihinde açılmıştır. Sistem toplam 53 km uzunlukta olup, 69 istasyona sahiptir.

AntRay güzergahı

Fatih - Havalimanı

Fatih - EXPO

Müze - Zerdalilik

Müze - Varsak