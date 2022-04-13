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TIMETURK / GENEL / 2500 TL ödeme kimlere yapılacak? Ucuz et ödemesi şartları neler? Et ve Süt Kurumu 2500 lira ödeme başvurusu nasıl yapılır?

2500 TL ödeme kimlere yapılacak? Ucuz et ödemesi şartları neler? Et ve Süt Kurumu 2500 lira ödeme başvurusu nasıl yapılır?

2500 TL ödeme kimlere yapılacak? Ucuz et ödemesi şartları neler? Et ve Süt Kurumu 2500 lira ödeme başvurusu nasıl yapılır? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Ramazan ayı süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira destekleme ödemesinde bulunulacak.

3 Saat Önce
2022-04-13 10:21:39
2500 TL ödeme kimlere yapılacak? Ucuz et ödemesi şartları neler? Et ve Süt Kurumu 2500 lira ödeme başvurusu nasıl yapılır?

2500 TL ödeme kimlere yapılacak? Ucuz et ödemesi şartları neler? Et ve Süt Kurumu 2500 lira ödeme başvurusu nasıl yapılır? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Ramazan ayı süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira destekleme ödemesinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ucuz et için çalışmalara başlandığının açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında "En uygun imkanlarla vatandaşımızdan biz bu hayvanları alırız, süratle de Tarım Kredi olarak bunları piyasaya süreriz. Ramazan geldi, ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim." demişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ucuz et satışlarının başlandığını duyurdu.

2500 TL ödeme kimlere yapılacak?

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 2 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre Ramazan ayı süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Ucuz et ödemesi şartları neler?

2 Nisan-1 Mayıs dönemini kapsayan Ramazan ayında ESK tarafından kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira ödenecek. Ödemeler, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında gerçekleştirilecek. Sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılacak ve yaptırılacak. Kesimi yapılan hayvanların ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal, ESK tarafından hazırlanacak ve Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne (HAYGEM) gönderilecek.

Hazırlanan icmallerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ESK sorumlu olacak. HAYGEM, ESK'den gelen icmali, kesilen hayvan sayısı ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkanları çerçevesinde Ziraat Bankası aracılığıyla yetiştiricilerin hesabına aktaracak. Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ayrılacak.

Yetiştiricilere konuya ilişkin destekleme ödemeleri, icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankası'na iletilmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli kaynağın bankaya aktarılmasından sonra yapılacak. Ödenen tutarın yüzde 0,2'si komisyon olarak Ziraat Bankası'na ayrıca ödenecek.

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