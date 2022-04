2500 TL ödeme kimlere yapılacak? Ucuz et ödemesi şartları neler? Et ve Süt Kurumu 2500 lira ödeme başvurusu nasıl yapılır?

2500 TL ödeme kimlere yapılacak? Ucuz et ödemesi şartları neler? Et ve Süt Kurumu 2500 lira ödeme başvurusu nasıl yapılır? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Ramazan ayı süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira destekleme ödemesinde bulunulacak.