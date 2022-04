Et ve Süt Kurumu et fiyatları 2022 | Ucuz et nereden alınır? Ucuz kıyma, kuşbaşı, tavuk eti nerede satılıyor kilosu ne kadar? Ramazan ayının gelmesine kısa bir süre kalan Et ve Süt Kurumu ürünlerine zam yapmıştı. Bu gelişme vatandaşların tepkisine neden olmuş ardından Et ve Süt Kurumu Müdürü görevinden alınmıştı. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada ucuz et satışlarının başladığını açıkladı. Peki en ucuz kıyma nerede hangi markette satılıyor?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Et ve Süt Kurumu ürünlerine yapılan zammın ardından vatandaşları sevindiren açıklamayı yaptı. Kirşişçi açıklamasında ucuz et satışlarına başlandığını açıkladı. Kirişci "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında et satışları başladı" dedi.

Ucuz kıyma, kuşbaşı, tavuk eti nerede satılıyor kilosu ne kadar?

Kirişci açıklamasında şunlar da ekledi: "Önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda."

Et ve Süt Kurumu et fiyatları 2022

ÜRÜN ADI FİYATI KDV DAHİL (TL/KG) KIRMIZI ET SIĞIR KIYMA 83,00 SIĞIR KUŞBAŞI 92,00 SIĞIR BİFTEK-ROSTO 117,50 SIĞIR KONTRFİLE 145,00 SIĞIR PİRZOLA 152,00 SIĞIR BONFİLE 228,00 BEYAZ ET GÖVDE TAVUK 26,50 MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ 30,50 TAVUK BUT 28,00 TAVUK BUT (SPESİYAL) 32,00 TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) 29,50 TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) 29,50 TAVUK KANAT 34,00 TAVUK BAGET 31,50 TAVUK PİRZOLA 36,00 TAVUK SARMA 36,00 TAVUK FİLETO (DERİLİ) 37,50 TAVUK FİLETO (DERİSİZ) 44,50 TAVUK CİĞER 16,00 TAVUK TAŞLIK 19,50 ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ BEYAZ ET ŞARKÜTERİ PİLİÇ BURGER 42,50 PİLİÇ SALAM 49,00 PİLİÇ SOSİS 49,00 PİLİÇ SUCUK 53,50 PİLİÇ YAPRAK DÖNER 65,00 KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ SUCUK-SALAM-SOSİS ACILI SUCUK 95,00 BATON SUCUK 95,00 KANGAL SUCUK 95,00 MANGAL SUCUK 95,00 FERMENTE SUCUK 109,00 OSMANLI DANA SUCUK 110,00 MACAR SALAM 82,50 FISTIKLI SALAM 85,00 KOKTEYL SOSİS 81,50 SOYULMUŞ SOSİS 81,50 BURGER-KÖFTE SIĞIR BURGER 82,00 AKÇAABAT KÖFTE 96,00 İNEGÖL KÖFTE 96,00 KASAP KÖFTE 96,00 MİSKET KÖFTE 96,00 TEKİRDAĞ KÖFTE 96,00 DÖNER KIYMA DÖNER 120,00 YAPRAK DÖNER 140,00 KAVURMA EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA 124,00 EBK SIĞIR KAVURMA 127,00 EBK DANA KAVURMA 152,00 EBK BİNGÖL KAVURMA 194,00 PASTIRMA DİLİMLİ PASTIRMA 206,00 İŞKEMBE PİŞMİŞ İŞKEMBE 60,00 JÖLE İŞKEMBE 61,00 SÜT ÜRÜNLERİ ESK TEREYAĞ 75,75 KONSERVE - ET- KEMİK SUYU TL/ADET 800 GR DANA KUŞBAŞI KONSERVESİ 38,75 800 GR DANA KIYMA KONSERVESİ 31,50 200 GR KEMİK SUYU 7,00 200 GR ET SUYU 5,50

Ucuz et için öenmli karar

Vattdaşların ucuz ete ulaşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de çok kritik bir karar yayımlandı. Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 2 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Bu karara göre ucuz et tüketimi desteklenecek ve üreticilere destek olunacak. Tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Ramazan ayı süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira destekleme ödemesinde bulunulacak.