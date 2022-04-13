Et ve Süt Kurumu et fiyatları 2022 | Ucuz et nereden alınır? Ucuz kıyma, kuşbaşı, tavuk eti nerede satılıyor kilosu ne kadar?
Et ve Süt Kurumu et fiyatları 2022 | Ucuz et nereden alınır? Ucuz kıyma, kuşbaşı, tavuk eti nerede satılıyor kilosu ne kadar? Ramazan ayının gelmesine kısa bir süre kalan Et ve Süt Kurumu ürünlerine zam yapmıştı. Bu gelişme vatandaşların tepkisine neden olmuş ardından Et ve Süt Kurumu Müdürü görevinden alınmıştı. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada ucuz et satışlarının başladığını açıkladı. Peki en ucuz kıyma nerede hangi markette satılıyor?
2022-04-13 10:06:43
Et ve Süt Kurumu et fiyatları 2022 | Ucuz et nereden alınır? Ucuz kıyma, kuşbaşı, tavuk eti nerede satılıyor kilosu ne kadar? Ramazan ayının gelmesine kısa bir süre kalan Et ve Süt Kurumu ürünlerine zam yapmıştı. Bu gelişme vatandaşların tepkisine neden olmuş ardından Et ve Süt Kurumu Müdürü görevinden alınmıştı. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada ucuz et satışlarının başladığını açıkladı. Peki en ucuz kıyma nerede hangi markette satılıyor?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Et ve Süt Kurumu ürünlerine yapılan zammın ardından vatandaşları sevindiren açıklamayı yaptı. Kirşişçi açıklamasında ucuz et satışlarına başlandığını açıkladı. Kirişci "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında et satışları başladı" dedi.
Ucuz kıyma, kuşbaşı, tavuk eti nerede satılıyor kilosu ne kadar?
Kirişci açıklamasında şunlar da ekledi: "Önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda."
Et ve Süt Kurumu et fiyatları 2022
|ÜRÜN ADI
|
FİYATI KDV DAHİL (TL/KG)
|KIRMIZI ET
|SIĞIR KIYMA
|83,00
|SIĞIR KUŞBAŞI
|92,00
|SIĞIR BİFTEK-ROSTO
|117,50
|SIĞIR KONTRFİLE
|145,00
|SIĞIR PİRZOLA
|152,00
|SIĞIR BONFİLE
|228,00
|BEYAZ ET
|GÖVDE TAVUK
|26,50
|MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ
|30,50
|TAVUK BUT
|28,00
|TAVUK BUT (SPESİYAL)
|32,00
|TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ)
|29,50
|TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL)
|29,50
|TAVUK KANAT
|34,00
|TAVUK BAGET
|31,50
|TAVUK PİRZOLA
|36,00
|TAVUK SARMA
|36,00
|TAVUK FİLETO (DERİLİ)
|37,50
|TAVUK FİLETO (DERİSİZ)
|44,50
|TAVUK CİĞER
|16,00
|TAVUK TAŞLIK
|19,50
|ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
|BEYAZ ET ŞARKÜTERİ
|PİLİÇ BURGER
|42,50
|PİLİÇ SALAM
|49,00
|PİLİÇ SOSİS
|49,00
|PİLİÇ SUCUK
|53,50
|PİLİÇ YAPRAK DÖNER
|65,00
|KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ
|SUCUK-SALAM-SOSİS
|ACILI SUCUK
|95,00
|BATON SUCUK
|95,00
|KANGAL SUCUK
|95,00
|MANGAL SUCUK
|95,00
|FERMENTE SUCUK
|109,00
|OSMANLI DANA SUCUK
|110,00
|MACAR SALAM
|82,50
|FISTIKLI SALAM
|85,00
|KOKTEYL SOSİS
|81,50
|SOYULMUŞ SOSİS
|81,50
|BURGER-KÖFTE
|SIĞIR BURGER
|82,00
|AKÇAABAT KÖFTE
|96,00
|İNEGÖL KÖFTE
|96,00
|KASAP KÖFTE
|96,00
|MİSKET KÖFTE
|96,00
|TEKİRDAĞ KÖFTE
|96,00
|DÖNER
|KIYMA DÖNER
|120,00
|YAPRAK DÖNER
|140,00
|KAVURMA
|EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA
|124,00
|EBK SIĞIR KAVURMA
|127,00
|EBK DANA KAVURMA
|152,00
|EBK BİNGÖL KAVURMA
|194,00
|PASTIRMA
|DİLİMLİ PASTIRMA
|206,00
|İŞKEMBE
|PİŞMİŞ İŞKEMBE
|60,00
|JÖLE İŞKEMBE
|61,00
|SÜT ÜRÜNLERİ
|ESK TEREYAĞ
|
75,75
|KONSERVE - ET- KEMİK SUYU TL/ADET
|800 GR DANA KUŞBAŞI KONSERVESİ
|38,75
|800 GR DANA KIYMA KONSERVESİ
|31,50
|200 GR KEMİK SUYU
|7,00
|200 GR ET SUYU
|5,50
Ucuz et için öenmli karar
Vattdaşların ucuz ete ulaşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de çok kritik bir karar yayımlandı. Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 2 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Bu karara göre ucuz et tüketimi desteklenecek ve üreticilere destek olunacak. Tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Ramazan ayı süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira destekleme ödemesinde bulunulacak..
YORUMLAR (0)