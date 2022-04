Et fiyatları ucuzladı mı? Kırmızı et, kıyma, kuşbaşı, tavuk, beyaz et fiyatları düşecek mi, ucuzlayacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığırlar için yetiştiricilere, 2 bin 500 lira destek ödemesi yapılacak. Bu adım vatandaşın ucuz ete ulaşması için atılan kritik bir adım. Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala Et ve Süt Kurumu et fiyatlarına zam yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yaptığı açıklamada ucuz et satışlarının başladığı açıklanmıştı. Kirişci açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda." dedi. Bu açıklamanın ardından ucuz ete ulaşım için kritik bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Et fiyatları ucuzladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı et piyasasında fırsatçılığı ve fiyat artışlarını önlemek, Ramazan'da evlere ucuz et girmesini sağlamak amacıyla bazı adımlar atılacağını açıklamıştı. Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 2 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Ramazan ayı süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira destekleme ödemesinde bulunulacak.

Kırmızı et, kıyma, kuşbaşı, tavuk, beyaz et fiyatları düşecek mi, ucuzlayacak mı?

Bu karardan sonra kırmızı et ürünlerinde fiyatların dşmesi bekleniyor. Vatandaşların ucuz ete ulaşımı için atılan bu adım yetiştiricilere de büyük destek sağlayacak. Karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında Ramazan ayına yönelik kırmızı et piyasasının düzenlenmesi amacıyla hazırlandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alınmıştı

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun konuyla ilgili bir açıklamasında, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” demişti. Uzun'un bu açıklaması sonrası görevden alındı. Uzun'un yerine Mustafa Kayhan getirildi.

Et ve Süt Kurumu nedir?

Et ve Süt Kurumu (E.S.K.), merkezi Ankara'da bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı resmî bir kurumdur.

Türkiye'de hayvancılık ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla Et ve Balık Kurumu adıyla 1 Ekim 1952 tarihinde oluşturulan kurum, ilk etkinliğini 1953 yılında çalışmaya başlayan Erzurum Et Kombinası ile gerçekleştirmiştir. Kuruluş sermayesi 40 milyon lira (1952) olarak belirlenen Et ve Balık Kurumu, sayıları 30'un üstüne çıkan çeşitli üretim kuruluşlarıyla Türkiye'deki en büyük et üretim kuruluşu haline gelmiş, 1993 yılında alınan özelleştirme kararı sonucunda "Et ve Balık Ürünleri A.Ş." hâline dönüştürülmüşse de 26 Ağustos 2005 tarihinde bu karardan geri dönülerek eski statüsüne kavuşturulmuştur. Bu geçen süreç içinde kuruma bağlı üç iş yeri kapatılmış, beş iş yeri Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Mayıs Üniversitesi ve iki belediyeye devredilmiş, 18 iş yeri satılarak özelleştirilmiş, kurumun çalışan 8 iş yeri kalmış bulunmaktadır. .