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TIMETURK / GÜNDEM / Cem Küçük'ten 'enflasyon' çıkışı

Cem Küçük'ten 'enflasyon' çıkışı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, tüm dünyada enflasyonun yükseldiğini söyleyerek, 'Hükûmetimizi eleştirelim ama dünyadaki gelişmeleri de bilelim...' diye yazdı.

2 Saat Önce
2022-04-13 10:34:03
Cem Küçük'ten 'enflasyon' çıkışı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yüksek enflasyonun tüm dünyayı etkilediğini söyledi.

Küçük, ABD'de yüzde 8.5 olarak açıklanan enflasyon rakamlarına dikkat çekerek, "Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkesi Amerika hem pandemiden hem Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden etkilendi. Yüzde 8,5 ortalama enflasyon. Gıda ve enerjide enflasyon çok daha fazla. Aynı durum Avrupa ülkeleri için de geçerli. Ekonomistler Ukrayna savaşının tırmanışa geçirdiği akaryakıt fiyatlarının enflasyon rakamını da şahlandırdığını söylüyor. Tırmanan enflasyon sebebiyle geçen ay ABD Merkez Bankası üç yıl aradan sonra ilk kez faizleri yükseltmişti. AB ülkeleri de faizleri artırmayı düşünüyor." diye yazdı.

"Şimdi böyle yazınca, 'Bize ne Amerika'dan' diyenler çıkacaktır. İyi de arkadaş her yerde enflasyon var. Hayat pahalılığı her ülkeyi yakıyor. Yabancı medyaya bakmayanlar sadece Türkiye'de enflasyon var sanıyor. Muhalifler de dünyadan örnek verilsin istemiyor." ifadelerini kullanan Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'deki yüzde 60 enflasyonun yüksek olduğunu belirten Küçük, "Batılı ülkeler küçük bir ülke olan Sri Lanka'nın bile borçlarını ödeyemez hâle gelmesinden memnun değil. Çünkü domino etkisinden korkuluyor. Başka ülkeler de bu arada iflas edebilir, temerrüde düşebilir. Hükûmetimizi eleştirelim ama dünyadaki gelişmeleri de bilelim..." ifadelerini kullandı.



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