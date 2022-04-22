Bursa'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi? BURULAŞ 23 Nisan otobüs, metro, tramvay bedava mı? Bursa'da 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda oldukça sönük geçmişti. Kısıtlamalar olmadan bu sene 23 Nisan gösterileri yurdun her noktasında yapılacak. Bursa'da da 23 Nisan kutlamaları oldukça geniş kapsamlı olarak gerçekleşecek. Bursa'da çocuklarını etkinliklere götürmek isteyen vatandaşlar otobüslerin 23 Nisan'da ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu merak ediyor.

Bursa'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi? BURULAŞ 23 Nisan otobüs, metro, tramvay bedava mı? Bursa'da 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda oldukça sönük geçmişti. Kısıtlamalar olmadan bu sene 23 Nisan gösterileri yurdun her noktasında yapılacak. Bursa'da da 23 Nisan kutlamaları oldukça geniş kapsamlı olarak gerçekleşecek. Bursa'da çocuklarını etkinliklere götürmek isteyen vatandaşlar otobüslerin 23 Nisan'da ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu merak ediyor.

Uzun zaman sonra ilk kez koronavirüs kısıtlamaları olmadan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Türkiye'nin her ilinde gösteriler ve etkilikler düzenlenecek. Bursa'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında değişik etkinlikler düzenlenecek. Hafta sonu cumartesi gününe denk gelmesi nedediyle çocuklarıyla gezintiye çıkmak isteyen vatandaşlar Bursa'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor.

Bursa'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi?

Bursa'da 23 Nisan'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığna dair henüz bir açıklama gelmedi. Bursa'da yaşayan vatandaşlar ALO 153 Beyaz Masa hattını arayarak detaylı bilgiye sahip olabilirler. Ayrıca Whatsapp Hattı : 542 423 16 16 üzerinden de online olarak iletişim kurarak 23 Nisan ulaşımları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bursa 23 Nisan'a hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için çocuklara yönelik çok özel bir program hazırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs sebebiyle 2 senedir 23 Nisan coşkusunu tam anlamıyla yaşamayan ilkokul öğrencileri için bu sene doyasıya eğlenebilecekleri bir program organize etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' temalı programda; çocuk sineması gösterimi, sanat atölyeleri, drama atölyesi, resim atölyesi ve müzik dinletileri gibi faaliyetlerle yüzlerce çocuk aynı ortamda keyifli vakit geçirmek imkanı bulacak. ‘Büyükşehir Çocuk ve Sanat Etkinlikleri' kapsamında 19-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak programlara ilk ve orta öğretim düzeyinde yaklaşık 350 öğrencinin katılması beklenirken, çocukların 23 Nisan'ı bu sene şenlik havasında kutlaması hedefleniyor.

23 Nisan nedir?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde "23 Nisan Kosova Türkleri Millî Bayramı" olarak kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren'in yaptığı değişiklikle 1981 Atatürk Yılı'ndan bu yana "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adıyla kutlanmaktadır.

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