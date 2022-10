2022 Zara-Bershka-Pull And Bear kış indirim günleri | Zara-Bershka-Pull And Bear Kara Cuma (Black Friday) ne zaman başlıyor?

2022 Zara-Bershka-Pull And Bear kış indirim günleri ne zaman? Zara-Bershka-Pull And Bear Kara Cuma (Black Friday) ne zaman başlıyor? Alış veriş severler indirimli ürün almak için 2022 yılı kış indirimlerini yakından takip ediyor. Depolarındaki stokları eritip yeni yılın ürünlerini getirmek isteyen markalar büyük indirimlerle ürün satışı yapıyor. Bu sene de İnditex grubu markalara vatandaşların ilgisi oldukça fazla. Kara Cuma (Black Friday) indirimleri ile Zara ve Pull And Bear ve Bershka mağazalarından ve online alışverişten yüzde 60'a varan indirimler tüketiciye sunuluyor. Artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket bazı markalarda fiyatların da tava yapmasına neden oldu. Ülkemizde oldukça fazla müşterisi olan Zara, Bershka ve Pull And Bear mağaazalarında da fiyatlar oldukça arttı. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler de 2022 kış indirimlerini iple çekiyor. İnditex grubundan indirimli ürünleri almak isteyenler Zara-Bershka-Pull And Bear Kara Cuma (Black Friday) ne zaman başlıyor? sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 kış indirimi (Kara Cuma-Black Friday) dair detaylar... 2022 Zara-Bershka-Pull And Bear kış indirim günleri Ülkemizde pek çok firma 2022 yılında kış indirimleri kapsamında birbirinden cazip indirim kampanyaları sunuyor. İndirim günleri en çok da Zara-Bershka-Pull And Bear markaları için bekleniyor. Normal şartlarda 2022 yılında Kara Cuma 25 Kasım Cuma günü başlıyor. Zara-Bershka-Pull And Bear online ve internet alışverişlerinde (kış indirimi) Kara Cuma (Black Friday) bir kaç gün erken başlayabilir. Zara-Bershka-Pull And Bear kış indirimlerini kaçırmamak için markaların duyuruları yakından takip edilebilir. Zara-Bershka-Pull And Bear Kara Cuma (Black Friday) ne zaman başlıyor? Kış aylarına doğru gelindikçe en merak edilen konuların başında da markaların kış imdirim günlerinin ne zaman başlayacağı oluyor. Zara-Bershka-Pull And Bear aynı grup altında bulunuyor dolayısıyla kış indirim günleri aynı anda başlıyor. 2022 yılında Kara Cuma 25 Kasım Cuma günü başlıyor. Zara-Bershka-Pull And Bear internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden Kara Cuma (Black Friday) indiri günlerine dair son duyurular yapılacaktır. 2022 Zara-Bershka-Pull And Bear online indirimler ne zaman? Kara Cuma indirimi alışveriş severler tarafından yakından takip ediliyor. 2022 kış indirimi ile bir montun sezonluk fiyatı ortalama 500 TL ile 800 TL arasında değişirken indirim ile aynı montu 200-400 TL indirimle almak mümkün. Kasım ayının sonlarına doğru başlayan kış indirimleri internette ve online alışverişte daha erken başlıyor. Bershka-Zara kış indirimleri ne zaman başlıyor? Zara black friday (Kara Cuma) indirim günleri 2022 senesinde Kasım'ın 25'inde olması bekleniyor. Online ve internete özel fırsatların da eklenmesiyle kış indirimleri oldukça cazip olabiliyor. Inditex nedir? İnditex 1985 yılında İspanya'da kurulan ve bünyesinde hazır giyim şirketlerini barındıran uluslararası moda topluluğu. Firmanın temelleri 1975 yılında Amancio Ortega Gaona tarafından grubun ana firması Zara'nın açılışına dayanır. Zara'nın ardından çeşitli yaş grupları ve kesimlerdeki tüketicilere yönelik farklı markaların oluşturulmasının ardından bütün şirketleri bir çatı altında toplamak ve yönetmek için Inditex kuruldu. Inditex markaları hangileri? Zara Pull&Bear Massimo Dutti Bershka Stradivarius Oysho Zara Home Uterqüe Black Friday nedir? Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir.[1] Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.