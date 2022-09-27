2022 Trendyol Muhteşem Cuma (Kara Cuma-Black Friday) indirimi ne zaman? Trendyol indirimleri başladı mı, ne zaman bitecek? İndirim tutkunları merakla 2022 yılı Kara Cuma (Muhteşem Cuma) indirimlerini bekliyor. Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformu olan Trendyol ise Muhteşem Cuma indirimleri kapsamımda binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler yapıyor. Trendyol Kara Cuma-Black Friday indirim günlerini kaçırmak istemeyenler şimdiden ürünleri favorilerine eklemeye başladı. Peki 2022 Trendyol Kara Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?

2022 Trendyol Muhteşem Cuma (Kara Cuma-Black Friday) indirimi ne zaman? Trendyol indirimleri başladı mı, ne zaman bitecek? İndirim tutkunları merakla 2022 yılı Kara Cuma (Muhteşem Cuma) indirimlerini bekliyor. Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformu olan Trendyol ise Muhteşem Cuma indirimleri kapsamımda binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler yapıyor. Trendyol Kara Cuma-Black Friday indirim günlerini kaçırmak istemeyenler şimdiden ürünleri favorilerine eklemeye başladı. Peki 2022 Trendyol Kara Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?

Online alışveriş denildiği zaman akla ilk gelen platformlardan olan Trendyol bu sene de Kasım ayına oldukça iddialı giriyor. Kasım indirim günleri kapsamında Trendyol binlerce üründe çok cazip indirimleri müşterilerne sunacak. Tekstilden teledona, bilgisayardan hobi malzemelerine kadar pek çok üründe dev indirimler yapan Trendyol'un indirim günleri şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor. Muhteşem Cuma (Kara Cuma-Black Friday) indirim günleri kapsamında gerçekleşecek olan dev kampanyalardan yararlanmak isteyenler Trendyol indirim günlerini bekliyor.

2022 Trendyol Muhteşem Cuma (Kara Cuma-Black Friday) indirimi ne zaman?

Muhteşem Cuma (Kara Cuma-Black Friday) indirim günleri normalde 25 Kasım'da başlıyor. Ancak markalar ve online alışveriş platformları kendi indirim günlerini kendileri belirliyor. Kara Cuma indirimleri Trendyol'da geçtğimiz yıl 23-26 Kasım tarihlerinde uygulanmıştı. Bazı ürünlerde indirimler Kasım ayının sonuna kadar devam etmişti. 2022 yılında da Muhteşem Cuma indirimlerinin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor. Trendyol Kara Cuma indirimleri için reklamlar yolu ile duyurular yapılacktır.

Trendyol indirimleri başladı mı, ne zaman bitecek?

Muhteşem Cuma (Kara Cuma-Black Friday) indirimleri normalde mağazalarda 1 gün sürüyor. Ancak online alışverişlerde Muhteşem Cuma indirimleri 1 haftaya kadar çıkabbiliyor. Kara Cuma indirimleri Trendyol'da 4 gün boyunca devam edecek. 23-26 Kasım'da uygulanan Efsane Fırsatlar ile müşterilere yüzde 60'a varan indirimler sunuluyor.

2022 Trendyol indirim günleri ne zaman?

Efsane Günler'e 23 Kasım saat 00:00'da başlıyor! 5 gün sürecek Black Friday indirimlerinde cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya ve aklınıza gelebilecek yüz binlerce üründe büyük indirimler sadece Trendyol'da. Sevdiğiniz markaların başka hiçbir yerde bulamayacağınız indirimleri ve kampanyaları ile aklınızı başınızdan alacak bir alışveriş deneyimi Efsane Günler ile 25 Kasım 00:00'da sizi bekliyor. Size ise bu fırsatları kaçırmamak için Trendyol Efsane Günler sayfasına girip, favori ürünlerinizi şimdiden sepetinize eklemek kalıyor!

Kara Cuma (Black Friday) nedir?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

Trendyol hakkında

Trendyol, merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformu, dünyanın sayılı e-ticaret şirketlerinden biridir. Trendyol Group çatısı altında Türkiye'nin öncü Ar-Ge merkezlerinden Trendyol Tech, en hızlı gelişen taşıma ağı Trendyol Express, hızlı market ve yemek teslimatı yapan Trendyol Go ve en büyük ikinci el ürün platformu Dolap yer almaktadır.

Trendyol, 2010'da moda için olan bir alışveriş sitesi olarak kuruldu. Büyümesine paralel sunduğu ürün ve hizmetleri genişleterek popülerleşti. Moda, elektronik, ev ve mobilya, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride günde 1 milyondan fazla paketi müşterilerine ulaştırıyor.

30 milyondan fazla müşterisi, platformun mobil uygulaması bugüne kadar 45 milyondan fazla kez indirildi.

Kendisini teknoloji şirketi olarak tanımlayan Trendyol, kendi geliştirdiği teknoloji ile dijital alışverişi daha iyi yapmayı hedefliyor. KOBİ'lerin dijital dönüşümüne yönelik projeler ve kampanyalara öncelik veriyor. Dünyanın lider e-ticaret gruplarından Alibaba Group, 2018'de Trendyol'a stratejik yatırım yaptı.

Trendyol, Ağustos 2021'de 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, “decacorn” tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Yeni yatırım turu, Amerika'nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti. Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı.