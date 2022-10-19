EYT için önemli iddia: En düşük maaş belli oldu

3 önemli sac ayağı olacağı belirtilen EYT düzenlemesinde en düşük emekli maaşının düzeyi için düşünülen taban belli oldu.

Önümüzdeki günlerde çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili hayata geçirilecek olan 3 önemli düzenlemede sona gelindi. Bunlar içinde yer alan EYT ise emekli olmak için bekleyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirirken yapılan çalışmalarla formül netleşmeye başladı.

Sabah'ın haberine göre, düzenleme kapsamında 1999 yılından önce işe başlayanlardan 25 yılını dolduran erkekler ile 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

EYT kapsamında yaklaşık 3 ila 4 milyon arasında kişinin bulunduğuna dikkat çekilen haberde yapılacak düzenlemeyle ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı ifade edildi. Geri kalan EYT'lilerin de kademeli olarak prim gün sayılarına göre emeklilik hakkı kazanacağı belirtildi.

Habere göre düzenlemede en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi öngörülüyor.

Şu an 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ile ilgili beklentilerin ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildiği ve bu yönde hesaplamalar yapıldığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldığını söylemişti. Bilgin, EYT çalışmasını aralıkta Meclis'e sunacaklarını ifade etmişti.