2022 Hepsiburada Kara Cuma (Efsane Cuma) indirim günleri ne zaman? Hepsiburada Efsane Cuma-Black Friday indirimleri başladı mı, ne zaman bitecek? Türkiye'nin en çok tercih edilen online alışveriş platformu Hepsiburada'nın Efsane Cuma indirimleri sabırsızlıkla bekleniyor. Binlerce ürünü çok iyi indirimlerle almak isteyenler Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri başladı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 yılı Hepsiburada Kara Cuma (Efsane Cuma-Black Friday) indirim günleri...

2022 Hepsiburada Kara Cuma (Efsane Cuma) indirim günleri ne zaman? Hepsiburada Efsane Cuma-Black Friday indirimleri başladı mı, ne zaman bitecek? Türkiye'nin en çok tercih edilen online alışveriş platformu Hepsiburada'nın Efsane Cuma indirimleri sabırsızlıkla bekleniyor. Binlerce ürünü çok iyi indirimlerle almak isteyenler Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri başladı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 yılı Hepsiburada Kara Cuma (Efsane Cuma-Black Friday) indirim günleri...

Kasım ayı alışveriş tutkunlarının iple çektiği ayların başında geliyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte binlerce marka ve platformda dev indirimler ürün etiketlerine yansıyor. Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformlarından biri olan Hepsiburada da binlerce ürünlerini indirimli fiyatlarla müşerlerine sunacak. Kara Cuma (Efsane Cuma-Black Friday) indirimleri kapsamımda teknoloji ürünleri, mobilya, giyim, ayakkabı, yapı market, müzik aletleri, kişisel bakım ürünleri, çocuk araç ve gereçleri gibi pek çok üründe indirim yapılır. Alışveriş tutkunları 2022 Hepsiburada Kasım indirim günlerinin ne zaman başlaaycağını şimdiden araştırıyor. İşte 2022 Hepsiburada Kara Cuma (Efsane Cuma) indirim günleri hakkında detaylar...

2022 Hepsiburada Kara Cuma (Efsane Cuma) indirim günleri ne zaman?

Dünya genelinde Kara Cuma (Black Friday) indirimleri olarak bilinen Kasım ayı sonu indirimleri Hepsiburada platformunda Efsane Cuma indirimleri olarak adlandırılıyor. Hepsiburada Efsane Cuma İndirimleri 2022 yılında 21-26 Kasım tarihleri arasında geçerlidir. 21-26 Kasım tarhleri arasında Hepsiburada'da satılan binlerce üründe çok cazip indirimler uygulanacak. Bazı markalara özel olarak Hepsiburada Kasım indirimlerinin Kasım ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Hepsiburada Efsane Cuma-Black Friday indirimleri başladı mı, ne zaman bitecek?

Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri 21-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 6 gün boyunca süreceok olan indirimlerde her gün başka ürünlerde indirim olabileceği gibi, anlık indirimler de gerçekleşebilir. Bu sebeple indirimleri anlık olarak takip etmek yarar gösterir. Efsane Cuma indirimleri, Hepsiburada'da yer alan ürün kategorilerinin pek çoğunda geçerli olur.

Efsane Cuma İndirimleri

Hepsiburada tarafından yapılan Efsane Cuma indirimlerinde pek çok kategoride ürünler yer alır. Bu ürünler, sezon fiyatlarından daha düşük fiyatla satışa sunulur. Hemen hemen tüm ürünlerde uygulanan indirim neticesinde, ihtiyaç duyduğunuz ürünleri uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Kullanıcılar tarafından oldukça fazla talep gören Efsane Cuma kampanyaları yılın en çok beklenen ve ilgiyle takip edilen günleridir. Alışveriş yapmak için ideal olan bu dönemlerde, sezonda beklediğiniz ürünleri, sezon fiyatından daha düşük bir fiyata satın almanız mümkün olur. Bu sayede, düşük fiyatlarla aldığınız ürünlerle aile bütçesine katkı sağlayabilirsiniz.

Efsane Cuma indirimleri tüm kategorilerdeki ürünlerde geçerli olur. Bu indirimlerle kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Evinizin eksiklerini tamamlayabilir, yeni bir dekor oluşturabilirsiniz. Kullanım açısından size konfor sağlayacak ve hayatınızı kolaylaştıracak pek çok ürün bulabilirsiniz. Kişisel bakım ürünlerinden makyaj malzemelerine, kıyafetten ayakkabıya pek çok üründe yıl boyunca görülmemiş oranda indirimler yapılır.

Yıl boyunca ihtiyaç duyduğunuz ürünleri uygun fiyata alma fırsatınızın olduğu bu indirim döneminde, gelecek zamanda ihtiyaç duyabileceğiniz ürünleri belirlemeniz de önemlidir. Geleceği düşünerek ürünleri indirimli bir şekilde almak bütçenize katkı sağlar. Böylece, alacağınız ürünleri uygun fiyata alarak oluşabilecek eksikliklerinizi tamamlamış olursunuz.

Piyasada yüksek fiyatlarla satışa sunulan arabalar ise Efsane Cuma araba kampanyası dahilindedir. Bu Efsane Cuma araba indirim dönemi, alıcıların heyecanla beklediği ve takip ettiği bir dönemdir. Hayallerinizdeki arabalara daha uygun fiyatlarla sahip olma imkanınızın bulunduğu bu dönemi iyi değerlendirmeniz gerekir. Sınırlı sayıdaki stoklarla araba indirimlerini takip edebilir ve satın almak istediğiniz arabayı piyasa fiyatlarından daha uyguna satın alabilirsiniz.

Efsane Cuma Nedir?

Tüm dünyada Kara Cuma (Black Friday) olarak bilinen indirim haftası Hepsiburada'da Efsane Cuma olarak tanımlanıyor. Efsane Cuma indirimlerinde Hepsiburada platformunda yer alan ürünler oldukça indirimli şekilde müşterilere sunuluyor.

Hepsiburada nedir?

Hepsiburada.com, 1998 yılından beri faaliyette olan, yalnızca İnternet üzerinden hizmet veren alışveriş sitesi. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye'nin en sevilen markası, 2013 yılında ise Yılın E-ticaret sitesi seçilmiştir ve internet sitesi aylık 100 milyondan fazla ziyaret almaktadır.

İstanbul, Şişli'de yönetim merkezi ve Kocaeli, Gebze'de 100.000 m2 alana sahip bir operasyon merkezi bulunmaktadır. Tüm hizmetler bu merkezden sağlanmaktadır. Şirket 5000'den fazla tedarikçi firma ile çalışmaktadır. Şirkette CEO olarak görev yapan Murat Emirdağ, 1 Ocak 2023'te yerini Nilhan Onal Gökçetekin'e bırakacak. Yurt içinde Horoz Lojistik, PTT Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo ve Aras Kargo, yurt dışında da Geopost ile anlaşmalıdır.