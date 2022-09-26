2022 Amazon Kara Cuma (Black Friday) indirimi ne zaman? Amazon Kara Cuma başladı mı, ne zaman bitecek? 19 Eylül 2018 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Amazon ülkemizde oldukça sevildi. Birbirinden kaliteli ürünleri oldukça uygun fiyata vatandaşlara sunan Amazon, Kara Cuma indirim günlerinde de Türkiye'nin en çok tercih edilen online alışveriş platformları arasında yer alıyor. 2022 Kara Cuma (Black Friday) indirim günleri kapsamında Amazon indirimlerinin ne zaman başlayacağı indirim tutkunları tarafından araştırılıyor. Peki 2022 Amazon indirimleri hangi gün başlayacak?

2022 Amazon Kara Cuma (Black Friday) indirimi ne zaman? Amazon Kara Cuma başladı mı, ne zaman bitecek? 19 Eylül 2018 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Amazon ülkemizde oldukça sevildi. Birbirinden kaliteli ürünleri oldukça uygun fiyata vatandaşlara sunan Amazon, Kara Cuma indirim günlerinde de Türkiye'nin en çok tercih edilen online alışveriş platformları arasında yer alıyor. 2022 Kara Cuma (Black Friday) indirim günleri kapsamında Amazon indirimlerinin ne zaman başlayacağı indirim tutkunları tarafından araştırılıyor. Peki 2022 Amazon indirimleri hangi gün başlayacak?

Dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Amazon 4 yıl gibi kısa sürede ülkemizde kemikleşmiş bir müşteri kitlesini kazanmayı başardı. Vatandaşlar gerçek indirim kampanyaları nedeniyle Amazon'u tercih ediyor. Amazon indiirim günleri de ülkemizde pek çok kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Teknoloji ürünlerinden, tekstil ürününe kadar binlerce üründe indirime giden Amazon platformuna Kara Cuma haftasında ilgi oldukça fazla oluyor.

2022 Amazon Kara Cuma (Black Friday) indirimi ne zaman?

2022 yılında Kara Cuma 25 Kasım'da başlıyor. 25 Kasım'da pek çok marka ve üründe Kara Cuma (Black Friday) indirim çılgınlığı başlayacak. Uygun fiyata ve yüksek indirimlerle ürün almak isteyenler Kara Cuma (Black Friday) indirim kampanyalarını şimdiden takip etmeye başladı. Ülkemizde geçtiğimiz sene Amazon Kara Cuma (Black Friday) indirim günlerine bir hafta erken başlamıştı. Kasım ayına girilince markalar ve işletmeler indirim günlerini kamuoyuna duyuracaktır. Amazon'un duyuru ve reklamları yakından takip edilerek Kara Cuma (Black Friday) indirim günleri hakkında net bir bilgi elde edebilirsiniz.

Amazon Kara Cuma başladı mı, ne zaman bitecek?

2022 yılında Amazon Kara Cuma indirimlerinin 25 Kasım'dan erken başlaması bekleniyor. 2022 Amazon Kara Cuma indirimlerinin 17-18 Kasım tarihlerinde başlaması ve Kasım ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Kara Cuma (Black Friday) nedir?

Tüm sorularınız için bize https://www.amazon.com.tr/iletisimsayfasından e-posta gönderebilirsiniz. Hesap güvenliği nedeniyle, Müşteri Hizmetleri temsilcilerimizin yalnızca ilgili hesap sahibinden gelen taleplere yardımcı olabileceğini lütfen unutmayın. Ayrıca, müşteri hesabınızın doğrulanabilmesi için hesabınıza kayıtlı posta kodunuz ve adresiniz başta olmak üzere, gerekli tüm verileri lütfen yanınızda hazır bulundurun.

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir.[1] Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

Amazon nedir?

Amazon.com, Inc. Seattle, Washington merkezli, e-ticaret, bulut bilişim, dijital akış, ve yapay zekâya odaklanan çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketidir. Google, Apple, Microsoft, ve Facebook ile birlikte B.D. bilgi teknolojisi endüstrisindeki "En Büyük Beş Şirket" listesinde bulunmaktadır. Şirket, "dünyanın en etkili ekonomik ve kültürel güçlerinden biri" ve "dünyanın en değerli markalarından biri" olarak anılmaktadır.

Amazon, 5 Temmuz 1994'te Bellevue, Washington'da Jeff Bezos tarafından kuruldu. Şirket ilk olarak kitapların satıldığı bir çevrimiçi pazar yeri olarak ortaya çıktı, ancak zamanla elektronik araçlar, video oyunları, giyim, mobilya, yiyecek, oyuncak, ve mücevher satacak kadar genişledi. 2015'te, piyasa değeri açısından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en değerli perakendeci şirket olarak Walmart'ı geride bıraktı. Amazon, 2017'de Whole Foods Market'i $13,4 milyar karşılığında satın aldı ve bu da fiziksel bir perakendeci olarak sektördeki büyüklüğünü önemli ölçüde artırdı. 2018'de Bezos, iki günlük teslimat hizmeti şirketi olan Amazon Prime'ın dünya çapında 100 milyon aboneyi aştığını duyurdu.

Amazon, 19 Eylül 2018'de Türkiye pazarına tam anlamıyla girdi. 2020'nin Ağustos ayına kadar pasif bir durumda da olsa 15 Eylül 2020'de açıldıktan tam iki yıl sonra Amazon Prime ve Prime Video gibi üyeliklerini yerel fiyatlarla tam olarak başlattığını duyurdu.