19 Mayıs'ta (yarın) Kocaeli'de otobüsler ücretsiz mi? Bugün 19 Mayıs'ta Kocaeli'de otobüs, metro bedava mı? Kocaeli'de otobüsler ücretsiz mi indirimli mi? 19 Mayıs'ta 200, 250, 250C, 250G, 700 hatlı otobüsler ücretsiz mi? 2022 yılında koronavirüs kısıtlamaları olmadan 2 yıl aradan sonra Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Pek çok ilimizde 19 Mayıs'ta toplu taşımalar ücretsiz olacak. Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar da kentlerinde 19 Mayıs'ta otobüs seferlerini ücretli mi yoksa bedava mı olduğunu araştırmaya başladı.

19 Mayıs'ta (yarın) Kocaeli'de otobüsler ücretsiz mi? Bugün 19 Mayıs'ta Kocaeli'de otobüs, metro bedava mı? Kocaeli'de otobüsler ücretsiz mi indirimli mi? 19 Mayıs'ta 200, 250, 250C, 250G, 700 hatlı otobüsler ücretsiz mi? 2022 yılında koronavirüs kısıtlamaları olmadan 2 yıl aradan sonra Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Pek çok ilimizde 19 Mayıs'ta toplu taşımalar ücretsiz olacak. Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar da kentlerinde 19 Mayıs'ta otobüs seferlerini ücretli mi yoksa bedava mı olduğunu araştırmaya başladı.

Kovid-19 pandemisinde ülkemizde dini bayramlar gibi milli bayramlar da kısıtlamalar nedeniyle rahat bir şekilde kutlanamamıştı. 2022 yılında vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılamada yaşanan artış ile koronavirüs salgını gücünü kaybetti. Dolayısıyla 2 yıl aradan sonra ilk defa 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kısıtlamalar olmadan tüm Türkiye'de kutlanacak. 19 Mayıs resmi tatil günleri arasında yer alıyor ve bu günde pek çok ilimizde belediye otobüsleri ve toplu taşımalar vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor.

19 Mayıs'ta (yarın) Kocaeli'de otobüsler ücretsiz mi?

Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar 19 Mayıs Perşembe günü otobüslerin bedava mı yoksa ücretli mi olduğunu merak ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kent genelinde toplu taşımalar ücretsiz olmuştu. 19 Mayıs'ta da Kocaeli'nde otobüslerin ücretsiz olması bekleniyor.

Bugün 19 Mayıs'ta Kocaeli'de otobüs, metro bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kocaeli'nde belediyeye ait toplu taşımaların bedava olması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

19 Mayıs'ta 200, 250, 250C, 250G, 700 hatlı otobüsler ücretsiz mi?

23 Nisan'da 200, 250, 250C, 250G ve 700 nolu hatlar ücretli hizmet vermeye devam etmişti. 19 Mayıs'ta da bu hatların ücretli olması bekleniyor.