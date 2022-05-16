İzmir'de 19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs ESHOT otobüsler bedava mı, 1 kuruş mu? İzmir'de otobüs, metro, İZBAN 19 Mayıs'ta yarın ücretsiz mi, indirimli mi? soruları İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. 9 Mayıs koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 yıl kısıtlamalar gölgesinde kalmıştı. Bu sene ise 19 Mayıs korona kısıtlamaları olmadan tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanılacak. Havaların da güzel olmasıyla 19 Mayıs'ta ailesiyle İzmir'de gezintiye çıkmak isteyenler ESHOT otobüslerinin ücretsiz mi olduğunu araştırıyor. Peki 19 Mayıs'ta İzmir'de otobüsler, metro ve İZBAN bedava mı?

İzmir'de 19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs ESHOT otobüsler bedava mı, 1 kuruş mu İzmir'de otobüs, metro, İZBAN 19 Mayıs'ta yarın ücretsiz mi, indirimli mi? 2022 yılında 19 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Milli Bayramladan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı aynı zamanda resmi tatildir. Bu günde çocukları ile birlikte etkinliklere gitmek isteyenler kent içi ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

İzmir'de 19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi?

19 Mayıs Perşembe günü İzmir'de belediyeye ait ESHOT seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda İmir'de 23 Nisan'da toplu ulaşım 1 kuruş olmştu. Bu uygulamanın 19 Mayıs'ta da geçerli olması bekleniyor. Konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak ilerleyen günlerde bir duyuru yapılması bekleniyor.

19 Mayıs ESHOT otobüsler bedava mı, 1 kuruş mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde belediyeye bağlı toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. İzmir'de de 19 Mayıs'ta otobüs, metro seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor. 19 Mayıs'ta Kentkat ile yapılacak yolculuklardan sadece 1 kuruş sembolik ücret kesintisi yapılması beklenşyor.

İzmir'de İZBAN 19 Mayıs'ta yarın ücretsiz mi?

İzmir'de ulaşımda en çok tercih edilen araçlardan biri de İZBAN. 19 Mayıs'ta İZBAN seferlerinin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. 19 Mayıs'ta İZBAN seferlerinin ücretsiz olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

İZBAN nedir?

İzmir Banliyö Sistemi, ya da kısaca İZBAN, diğer adıyla Egeray, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemidir. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında hayata geçirildi. İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki 136 kilometrelik demiryolu hattı üzerinde 41 istasyon bulunmaktadır. Hat bu özelliği ile Türkiye'nin en uzun şehir içi banliyö hattı konumundadır. İZBAN'da yolcu taşımacılığı 30 Ağustos 2010'da başladı. Hattaki son genişletme 8 Eylül 2017'de tamamlandı. Hatta 2017'de 98 milyon yolcu taşındı.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.

1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.

19 Mayıs hakkında

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.