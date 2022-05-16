19 Mayıs'ta Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da EGO otobüsleri 19 Mayıs'ta bedava mı? Yarın Ankara'da ANKARAY, otobüs, metro ücretsiz mi? Geçtiğimiz yıllarda koronavrüs salgını nedeniyle milli bayramlar da ülkemizde coşkuyla kutlanamamıştı. Salgının etkisinin azaldığı şu günlerde 2 yıl aradan sonra kısıtlamasız şekilde 19 Mayıs kutlanacak. Ankara'da da görkemli etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da 19 Mayıs gösterilerine katılmak isteyenler EGO otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki 19 Mayıs Perşembe (yarın) Ankara'da otobüs, metro ve ANKARAY bedava mı?

19 Mayıs'ta Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da EGO otobüsleri 19 Mayıs'ta bedava mı? Yarın Ankara'da ANKARAY, otobüs, metro ücretsiz mi? Geçtiğimiz yıllarda koronavrüs salgını nedeniyle milli bayramlar da ülkemizde coşkuyla kutlanamamıştı. Salgının etkisinin azaldığı şu günlerde 2 yıl aradan sonra kısıtlamasız şekilde 19 Mayıs kutlanacak. Ankara'da da görkemli etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da 19 Mayıs gösterilerine katılmak isteyenler EGO otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki 19 Mayıs Perşembe (yarın) Ankara'da otobüs, metro ve ANKARAY bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de renkli gösterilere sahne olacak. Ankara'da yapılcak olan etkinliklere de on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Okullarda, meydanlarda ve caddelerde çeşitli gösteriler düzenlenecek. Resmi tatil günleri içinde yer alan 19 Mayıs'ta vatandaşlar havaların da güzel olmasıyla ailesiyle gezintiye çıkıp kent turu yapcak. 19 Mayıs'ta Ankara'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığı ise son günlerde pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

19 Mayıs'ta Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda EGO otobüslerinin ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor. Ankara'da konya ilişkin ilerleyen günlerde duyuru yapılması bekleniyor. 23 Nisan'da Ankara'da EGO'ya ait toplu taşıma araçları vatandaşlara bedava hizmet vermişti. 19 Mayıs'ta da aynı şekilkde ücretsiz olması bekleniyor. 23 Nisan için yapılan duyuruda şöyle denilmişti: EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”mızın 102. yılı olan 23 Nisan 2022 Cumartesi günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir.

Ankara'da EGO otobüsleri 19 Mayıs'ta bedava mı?

Ankara'da EGO otobüsleri ve metronun vatandaşlara 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.

EGO nedir?

Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, Ankara'da Ulaşım hizmetleri veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluştur. 1 Ocak 1950'de Belediye Otobüs İdaresi bünyesine dâhil edilmiştir. 1950-2001 yılları arasında Ankara'ya havagazı (1990'lardan sonra doğalgaz) ve elektrik dağıtımı da yapan kuruluş, bu hizmetlerin özelleştirilmesi ile birlikte günümüzde sadece otobüs ve raylı sistem ile şehir içi toplu ulaşımı hizmeti vermektedir.

19 Mayıs nedir?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin[2] resmî bayramıdır.[3] 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.