19 Mayıs'ta Adana'da belediye otobüsleri ücretsiz mi? Adana, Şanlıurfa, Gaziantep'te 19 Mayıs'ta otobüs, metro bedava mı? Toplu taşıma 19 Mayıs'ta ücretsiz mi? Kovid-19 kısıtlamaları olmadan uzun aradan sonra ilk defa 19 Mayıs kutlanacak. Tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor. Vatandaşlar da 19 Mayıs'ta yaşadığı şehirlerde belediye otobüslerinin ücretsiz mi olduğunu araştırmaya başladı. Peki Adana'da, Şanlıurfa'da ve Gaziantep'te 19 Mayıs'ta toplu taşıma paralı mı?

19 Mayıs'ta Adana'da belediye otobüsleri ücretsiz mi? Adana, Şanlıurfa, Gaziantep'te 19 Mayıs'ta otobüs, metro bedava mı? Toplu taşıma 19 Mayıs'ta ücretsiz mi? Kovid-19 kısıtlamaları olmadan uzun aradan sonra ilk defa 19 Mayıs kutlanacak. Tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor. Vatandaşlar da 19 Mayıs'ta yaşadığı şehirlerde belediye otobüslerinin ücretsiz mi olduğunu araştırmaya başladı. Peki Adana'da, Şanlıurfa'da ve Gaziantep'te 19 Mayıs'ta toplu taşıma paralı mı?

19 Mayıs'ta Adana'da otobüsler ücretsiz mi?

Bazı kentlerimizde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda otobüsler, metrolar ve tamvaylar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verirken bazıları ise indirimli yada normal ücret tarifesi üzerinden hizmet veriyor. Adana'da yaşayan vatandaşlarımız da Adana'da toplu taşımaların ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor. Adana'da otobsler ile ilgili konuda soru sormak için +90(322) 455 35 00 telefon numaraıs ile irtibata geçebilirsiniz.

Şanlıurfa, Gaziantep'te 19 Mayıs'ta otobüs, metro bedava mı?

Türkiye'nin pek çok ilinde 19 Mayıs'ta otobüs, metro, tamvay gibi topluı taşımalar ücretsiz hizmet veriyor. Bazı illerimizde de indirimli yada normal ücret tarifesi geçerli oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığına dair sorular pek çok kişi tarafından soruluyor. Yaşadığınız ilin belediyesi ile irtibata geçerek 19 Mayıs'ta otobüslerin ücretsiz olup olmadığı bilgisine ulaşabilirsiniz.

19 Mayıs nedir?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.