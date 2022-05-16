19 Mayıs'ta Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs (yarın) Bursa'da otobüs, metro bedava mı? BURULAŞ 19 Mayıs'ta otobüsler ücretli mi, indirimli mi? soruları Bursa'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Kovid-19 kısıtlamaları olmadan 2 yıl aradan sonra ilk defa Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Tüm ülkede olduğu gibi Bursa'da da Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı oldukça renkli olacak. Bursa'da havanın da güzel olmasıyla kent içinde gezinti yapmak isteyenler otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki 19 Mayıs'ta Bursa'da otobüsler bedava mı?

19 Mayıs'ta Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs (yarın) Bursa'da otobüs, metro bedava mı? BURULAŞ 19 Mayıs'ta otobüsler ücretli mi, indirimli mi? soruları pek çok Bursalı tarafından soruluyor. Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı oldukça renkli geçecek. Resmi tatillerden olan ve Milli bayram olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ailesiyle Bursa'da gezintiye çıkmak isteyenler, kentin güzelliklerini görmek isteyenler otobüslerin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu araştırmaya başladı. Pek çok ilimizde 19 Mayıs'ta otobüs, metro ve tramvaylar vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Peki Bursa'da BURULAŞ otobüsleri bedava mı?

19 Mayıs'ta Bursa'da otobüsler ücretsiz mi?

Bursa'da 19 Mayıs'ta otobüslerin ücretsiz olup olmadığna dair henüz bir açıklama gelmedi. Bursa'da yaşayan vatandaşlar ALO 153 Beyaz Masa hattını arayarak detaylı bilgiye sahip olabilirler. Ayrıca Whatsapp Hattı : 542 423 16 16 üzerinden de online olarak iletişim kurarak 19 Mayıs PErşembe otobüs ulaşımları hakkında bilgi alabilirsiniz.

19 Mayıs (yarın) Bursa'da otobüs, metro bedava mı?

Bursa'da 19 Mayıs'ta vatandaşlar belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor. Resmi tatil ve milli bayramlardan olan 19 Mayıs'ta kent içinde toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor.

Burda 19 Mayıs'a hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Decathlon işbirliğiyle düzenlediği spor şenliğiyle, 7'den 70'e Bursalılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile gençlik haftasını heyecan ve adrenalin dolu etkinliklerle kutlamaya başladı.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl bir haftaya yayılan etkinliklerle dolu dolu dolu kutlayacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin startını Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki spor şenliği ile verdi. Decathlon işbirliğiyle yapılan etkinlikte park, futboldan basketbola, voleyboldan tenise, patenden kaykaya, kampçılıktan bisiklete, pilatesten yogaya, tırmanıştan okçuluğa kadar bir çok farklı spor parkuruna bölündü. Spor antrenörleri eşliğinde birbirinden farklı sporları deneyimleme imkânı bulan 7'den 70'e Bursalılar keyifli bir geçirdi. Vatandaşların da katıldığı toplu dans etkinliği, ip atlama, top sektirme gibi yarışmalar da katılımcılardan büyük ilgi gördü. Akrobatik basketbol şovu adeta nefesleri keserken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir de Bursalıların spor heyecanına ortak oldu. Alanı gezip, vatandaşlarla sohbet eden Demir de, basket atıp, futbol parkurunda penaltı attı, masa tenisi oynadı.

BURULAŞ nedir?

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım işletmesidir. BursaRay, BurTram ve otobüs işletmeciliği ile Bursa kent içi ulaşımı sağlar. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni de BURULAŞ işletmektedir. Terminal-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında çalışan BBBUS otobüslerini de işletmektedir. Şehir içi otopark işletmesi Burbak'da Burulaş tarafından işletilmektedir.

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