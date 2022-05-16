Antalya'da 19 Mayıs'ta (yarın) otobüsler ücretsiz mi? Antalya 19 Mayıs (bugün) otobüsler bedava mı? Antalya'da otobüs, metro, antray indirimli mi, ücretli mi? Tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da 19 Mayıs'ta kent genelinde 19 Mayıs kutlamaları yapılacak. Resmi tatil günleri içinde olan 19 Mayıs'ta etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar otobüs seferlerinin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu merak ediyor. Peki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Antalya'da otobüsler, metro ve AntRay bedava mı yoksa indirimli mi?

Pek çok ilimizde 19 Mayıs'ta belediyeye bağlı toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Analya'da yaşyanlar 19 Mayıs'ta kendi kentlerinde ulaşımın ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını merak ediyor. Antalya'da 19 Mayıs'ta (yarın) otobüsler ücretsiz mi? Antalya 19 Mayıs (bugün) otobüsler bedava mı? Antalya'da otobüs, metro, antray indirimli mi, ücretli mi? sorularına Antalyalılar tarafından yanıt aranıyor. Kovid-19 pandemisi nedeniyle uzun süre kısıtlamasız milli bayram kutlamanın heyecanını yaşayan Antalyalılar kent genelinde yapılacak olan organizasyonlara katılacak.

Antalya'da 19 Mayıs'ta (yarın) otobüsler ücretsiz mi?

Antalya'da 19 Mayıs'ta Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşımların ücretsiz olması bekleniyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizin milli bayramlarından biridir. Antalya'da dini bayramlarda ve milli bayramlarda toplu taşıma vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Antalya 19 Mayıs (bugün) otobüsler bedava mı?

Antalya'da bir diğer milli bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşımalar bedava olmuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada 23 Nisan Cumartesi günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz hizmet vereceğini duyurmuştu.

AntRay nedir?

AntRay, Türkiye'nin Antalya kentinde bulunan bir tramvay sistemidir. Sistem, ilk olarak 1999 yılında nostaljik tramvay hattı (T2) ile açılmış olup çağdaş (modern) tramvay hatları (T1A ve T1B) ise Aralık 2009 tarihinde açılmıştır. Sistem toplam 48 km. uzunlukta olup, 69 istasyona sahiptir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedir?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin[2] resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.