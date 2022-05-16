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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da 19 Mayıs'ta İETT otobüsleri bedava mı? 19 Mayıs İstanbul otobüsler ücretsiz mi? Yarın (19 Mayıs Perşembe) İETT İstanbul otobüs, metrobüs, metro, ücretsiz mi?

İstanbul'da 19 Mayıs'ta İETT otobüsleri bedava mı? 19 Mayıs İstanbul otobüsler ücretsiz mi? Yarın (19 Mayıs Perşembe) İETT İstanbul otobüs, metrobüs, metro, ücretsiz mi?

İstanbul'da 19 Mayıs'ta İETT otobüsleri bedava mı? 19 Mayıs İstanbul otobüsler ücretsiz mi? Yarın (19 Mayıs Perşembe) İETT İstanbul otobüs, metrobüs, metro, ücretsiz mi? 2022 yılında Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene ülkemizde oldukça renkli gösteriler ve etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da havaların da güzel olmasıyla 19 Mayıs etkinliklerine katılmayı düşünenler İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İstanbul'da otobüsler 19 Mayıs (yarın) ücretsiz olması bekleniyor. İETT milli bayramlarda ve dini bayramlarda vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor.

3 Saat Önce
2022-05-16 09:05:53
İstanbul'da 19 Mayıs'ta İETT otobüsleri bedava mı? 19 Mayıs İstanbul otobüsler ücretsiz mi? Yarın (19 Mayıs Perşembe) İETT İstanbul otobüs, metrobüs, metro, ücretsiz mi?

İstanbul'da 19 Mayıs'ta İETT otobüsleri bedava mı? 19 Mayıs İstanbul otobüsler ücretsiz mi? Yarın (19 Mayıs Perşembe) İETT İstanbul otobüs, metrobüs, metro, ücretsiz mi? 2 yıl sonra Kovid-19 kısıtlamaları olmadan yapılacak olan gösterilere milyonlarca vatandaş katılacak. Geçtiğimiz yıllarda pandemi kısıtlamaları gölgesinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında aşılama oranında artış ve vaka sayılarında yaşanan düşüş ile birlikte kısıtlamalar olmadan kutlanacak. Tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler ve kutlamalar yapılacak. 19 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar İstanbul'da gezintiye çıkmak için İETT otobüslerinin bedava olup olmadığını merak ediyor.

İstanbul'da 19 Mayıs'ta İETT otobüsleri bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizin milli bayramları ve resmi tatil günleri içinde yer alıyor. İETT geçtiğimiz yıllarda 19 Mayıs'ta tüm seferelrini ücretsiz yapmıştı. Milli bayram olması nedeniyle 19 Mayıs'ta tüm otobüs, metrobüs, metro seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor. İETT otobüs saatleri ile ilgili detaylı birlgi edinebilmek için ALO 153 Beyaz Masa hattını arayabilirsiniz.

19 Mayıs İstanbul otobüsler ücretsiz mi?

İstanbul'da 19 Mayıs'ta İETT otobüsleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Havaların da güzel olmasıyla vatandaşlar bu günde İstanbul'un tadını doyasıya çıkarabilecek.

Yarın (19 Mayıs Perşembe) İETT İstanbul otobüs, metrobüs, metro, ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ta İstanbul'da otobüsler, metro ve metrobüsler ücretsiz olacak.

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.

19 Mayıs nedir?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin[2] resmî bayramıdır.[3] 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

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