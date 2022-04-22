Partner Strategy ikinci el tek yetkili emlak ofisi konusunda zirvede

Partner Strategy ikinci el tek yetkili emlak ofisi yönetimi konusunda toplamda 3100 konut ile sektörde öncü firmaların başında geliyor.

Nef ve İş GYO ortak yapımı 2700 konutlu İnistanbul projesinin de tek yetkili emlak ofisi olan Partner Strategy yapılan anlaşma gereği ürettiği gelirin önemli bir kısmını da site yönetimine aktarıyor.

Şimdiye kadar 750'nin üzerinde işlem gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza atan firma her ay düzenli olarak yaptırılan anketlerde % 99 müşteri memnuniyet oranı da yakalamış durumda.

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