İslam Memiş'ten korkutan uyarı! 'Haziran'dan itibaren bütün dünya onu konuşacak'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Haziran ile Eylül ayları arasında tüm dünyanın konuşacağı kıtlık ekonomisi olacak. 2020'de uyarmıştım tekrar paylaştım. Mayıs'ta da başlayabilir ama çok konuşulmaz Haziran ayından itibaren bütün dünya hiper enflasyonu ve kıtlık ekonomisini konuşacak' dedi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalından yayınladığı videoda faizle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"2020 yılında Merkez Bankaları kovid-19 nedeniyle art arda faiz indirimi yapmıştı. Biz ise tam tersi faiz artırımı yapmıştık.

6 aydır dünya faiz artırırken biz faiz indirme sürecine girdik. Bakalım bu işin sonu ne olacak. Aslında TL'deki değer kaybı neyin ne olduğunu gösteriyor. Yani zamanında yanlış uygulanan bir politika vardı ve ısrarla TL'ye karşı pozisyon alıp buna devam ettiler. Halbuki şu anda döviz kurunun sabitlendiğini, baskı altında tutulduğunu göz önünde bulundurursak yastık altındaki altın ve dolarla ilgili finansal araçlar açıklayan ve bunlarla devam edeceğini söyleyen bir sistem karşımızda var. Aylar öncesinde söylemiştim, Nisan ayındaki düşüşler son düşüşlerdir. Mayıs ve Haziran ayında hızlı ataklar görebiliriz. Nisan ayındaki bu stabil durum Mayıs ve Haziran ayı öncesi yatırımcısına alım fırsatı sunuyor. Bunu bir haftadır söylüyorum. Nisan ayından sonraki süreçlerde enflasyonun daha çok konuşulacağı, Haziran ile Eylül ayları arasında tüm dünyanın konuşacağı kıtlık ekonomisi olacak. 2020'de uyarmıştım tekrar paylaştım. Mayıs'ta da başlayabilir ama çok konuşulmaz Haziran ayından itibaren bütün dünya hiper enflasyonu ve kıtlık ekonomisini konuşacak. Gıdaya ulaşım, alım gücünün azalması gibi birçok manşetler görmeye başlayacak. Bu öngörümde değişiklik yok, alım gücünüzü enflasyona karşı korumanız gerekiyor. Altın, gümüş, döviz alırsınız fark etmez. Enflasyon artmaya devam edecek. Malın değeri artacak, paranın değeri düşecek." .