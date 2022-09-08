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TIMETURK / EKONOMİ / Yapı Kredi emekli promosyon ödemesi devam ediyor mu? Yapı Kredi eylül ayında emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Yapı Kredi emekli promosyon ödemesi devam ediyor mu? Yapı Kredi eylül ayında emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Yapı Kredi emekli promosyon ödemesi devam ediyor mu? Emekli promosyon ödemeleri birçok bankada artık yapılamıyor. Bankaların çoğu, ağustos ayın içinde başvuru yapılması gerektiğini duyurmuştu. Fakat Yapı Kredi gibi birçok banka, yeni dönem için emeklilerin süresini uzattı. Peki Yapı Kredi eylül ayında emekli promosyonu ne kadar veriyor? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-09-08 17:31:54
Yapı Kredi emekli promosyon ödemesi devam ediyor mu? Yapı Kredi eylül ayında emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri birçok bankada artık yapılamıyor. Bankaların çoğu, ağustos ayın içinde başvuru yapılması gerektiğini duyurmuştu. Fakat Yapı Kredi gibi birçok banka, yeni dönem için emeklilerin süresini uzattı. Peki Yapı Kredi eylül ayında emekli promosyonu ne kadar veriyor? İşte detaylar...

Yapı Kredi emekli promosyon ödemesi devam ediyor mu?

Emekli promosyon ödemelerinde en çok promosyon veren bankaların başında gelen Yapı Kredi, başvuru için yeni süresini açıkladı. 2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emeklilerinin başvurularını alacak olan banka, 7.500 TL'ye varan promosyon imkanı sağlıyor.

Yapı Kredi ne kadar emekli promosyonu veriyor?

3 yıl Yapı Kredi ile sözleşme imzalayan emekliye bir aylık net gelir için;

1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL;

1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL;

2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.

Yapı Kredi eylül ayında emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri, ağustos ayında da belirlendiği gibi devam ediyor. Eylül ayında gelen emeklilere de, yukarıda belirtildiği gibi emekli promosyon ödemeleri veriliyor.

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