Garanti Bankası emekli promosyon başvurusu devam ediyor mu? Garanti Bankası emekli maaşı taşıma eylül ayında yapılır mı?

Garanti Bankası emekli promosyon başvurusu devam ediyor mu? Emekli promosyon ödemelerini almak isteyenler ağustos ayı içerisinde, maaşlarını bir bankaya taşımalıydı. Fakat bazı bankalar son dakika, sürelerini uzattıklarını dile getirdi. Peki Garanti Bankası emekli maaşı taşıma eylül ayında yapılır mı? İşte Garanti Bankası emekli promosyon ödemeleri eylül ayı detayları!