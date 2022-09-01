Garanti Bankası emekli promosyon başvurusu devam ediyor mu? Garanti Bankası emekli maaşı taşıma eylül ayında yapılır mı?
Garanti Bankası emekli promosyon başvurusu devam ediyor mu? Emekli promosyon ödemelerini almak isteyenler ağustos ayı içerisinde, maaşlarını bir bankaya taşımalıydı. Fakat bazı bankalar son dakika, sürelerini uzattıklarını dile getirdi. Peki Garanti Bankası emekli maaşı taşıma eylül ayında yapılır mı? İşte Garanti Bankası emekli promosyon ödemeleri eylül ayı detayları!
2022-09-01 09:53:16
Emekli promosyon ödemelerini almak isteyenler ağustos ayı içerisinde, maaşlarını bir bankaya taşımalıydı. Fakat bazı bankalar son dakika, sürelerini uzattıklarını dile getirdi. Peki Garanti Bankası emekli maaşı taşıma eylül ayında yapılır mı? İşte Garanti Bankası emekli promosyon ödemeleri eylül ayı detayları!
Garanti Bankası emekli promosyon başvurusu devam ediyor mu?
Garanti Bankası en çok promosyon veren bankalardan biriydi. Banka, müşterilerine 1-31 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapması gerektiğini açıkladı.
Garanti Bankası emekli maaşı taşıma eylül ayında yapılır mı?
Garanti Bankası'nın emekli promosyon başvuru tarihleri 1-31 Ağustos arasında olduğu için, eylül ayında başvuru yapılamaz.
Garanti Bankası ne kadar emekli promsoyonu veriyor?
- 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL,
- 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL,
- 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır. .
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