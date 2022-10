KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO'da ‘Kıbrıs Sevdası' kitabının tanıtımına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yayınladığı ’Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler’ adlı kitabın tanıtım toplantısına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayınladığı 'Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler' adlı kitabın tanıtım toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta verilen mücadelenin günümüzde de sürdüğüne dikkat çekti. Tatar, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının mücadelesinde Kıbrıs'ın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. Tatar kitapla ilgili olarak ise "Bu kitaptaki mesajların bütün dünyaya duyurulması da mücadelemizde bir aşamadır. Bu kitapta birçok ayrıntı ve çok anlamlı olaylar var" ifadelerini kullandı.



Nehir söyleşi türündeki kitap, yazar Nazlı Berivan Ak'ın Cumhurbaşkanı Tatar ile gerçekleştirdiği detaylı söyleşiye dayanıyor. Kitap, aynı zamanda Kıbrıs tarihinin köşe taşlarını, önemli isim, an ve olayları içeren bir rehber niteliği taşıyor. Fotoğrafçılığa genç yaştan beri meraklı olan Tatar'ın çektiği fotoğraflarla beraber Kıbrıs tarihinden kesitler sunan görseller de kitapta yer alıyor.



Maraş açılımı, turizmde yeni yaklaşımlar, yeni çağda toplumsal değişim ve dönüşümlerin Kıbrıs üzerine etkisi, ticaret hamleleri ve Türkiye ile ilişkiler gibi konulara dair kitapta önemli açıklamalar yapan Tatar, söyleşi boyunca Rauf Denktaş, İlham Aliyev, Asil Nadir gibi isimlerle özel anılarını da paylaşıyor.



Kitabın tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta Türklerin varlığını sürdürebilmesi için çok bedeller ödedik, acılar çektik. Hiçbir zaman yılmadık, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanımızda olduğunu biliyorduk. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs'ta yeni bir dönem başladı. Şimdi bu hikayemiz anavatan Türkiye'nin desteğiyle devam ediyor" dedi.



TATAR: "BAĞIMSIZLIĞIMIZI, HÜRRİYETİMİZİ, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KOLAY KAZANMADIK"



Kıbrıs'ta Türk varlığının önemine de değinen Tatar, "Doğu Akdeniz'de yaşananların çok daha önemli hale geldiği bu günlerde KKTC'nin de ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Mücadelemizi vermeseydik Kıbrıs şu an bir Yunan adası olacaktı. Türkiye'nin geleceği için de Kıbrıs çok önemlidir. Yaptığımız Türklük mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmak için büyük oyunlar oynanıyor. Bağımsızlığımızı, hürriyetimizi, özgürlüğümüzü kolay kazanmadık. Uluslararası oyunu büyük bir direnişle yıktık, Kıbrıs'taki Türk varlığının anavatan Türkiye'nin çatısı altında olacağını bütün dünyaya haykırdık" diye konuştu.



"KKTC'NİN TANINMASI İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"



İstanbul Ticaret Odası himayelerinde yayımlanan kitapla ilgili de görüş belirten Tatar, "Bu kitaptaki mesajların bütün dünyaya duyurulması da mücadelemizde bir aşamadır. Bu kitapta birçok ayrıntı ve çok anlamlı olaylar var. KKTC'nin tanınması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘KKTC'nin tanınma zamanı gelmiştir' demiştir. Bu mesaj çok önemlidir. Anavatan ile ilişkilerimizin daha da güçlenmesi Kıbrıs'ta varlığımızı devam ettirmemiz için Türkiye'nin gücüne ihtiyacımız vardır" şeklinde konuştu.



İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına ev sahipliği yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç de Kıbrıs Sevdası kitabının Cumhurbaşkanı Tatar'ın ‘ateşi sönmeyen bir ülkünün peşinde' geçen ömrünü anlattığını hatırlatarak, kitabın Türkiye ile Kıbrıs'ın kaderinin de, geleceğinin de bir ve beraber olduğunun en somut göstergesi olduğunu söyledi.



AVDAGİÇ: “KKTC, TÜRKLÜĞÜN AKDENİZ'DEKİ KALESİ VE SAVUNMA HATTIDIR”



KKTC'nin Türkiye'nin Akdeniz'deki övünç kaynağı olduğunu ifade eden Şekib Avdagiç, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türklüğün Akdeniz'deki kalesi ve savunma hattıdır. Mavi vatanın başladığı yerdir. Bu nedenle 1950'lilerde başlayan ve Kuzey Kıbrıs'ın çağdaş masallar eşliğinde asimile edilmesine, sindirilmesine izin vermeyen büyük mücadelenin sürmesi elzemdir. Kanaatime göre Ersin Tatar ismi, bu mücadele kararlılığının günümüzdeki ismidir. ‘Kıbrıs Sevdası' kitabı da, mücadeleyi hücrelerine kadar yaşayan, bu mücadelenin her aşamasında bulunmuş Cumhurbaşkanı Tatar'a bir vefa borcumuzdur” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tavrını ve duruşunu net ortaya koyan bir politikacı olduğunu belirten İTO Başkanı Avdagiç, “Cumhurbaşkanı Tatar, bağımsız ve kendi ayakları üzerinde duran güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hayal ediyor, bunu planlıyor. Kıbrıs Türkünün ticaretle, üretimle güç kazanacağının farkında. Bunun içinde iş dünyasına büyük önem veriyor. Kuzey Kıbrıs'ta yatırımın artması için çabalıyor, Kıbrıslı tüccarların büyümesi için gayret gösteriyor. Biz buna şahidiz. İstanbul Ticaret Odası'na yaptığı ziyaretler de, bunun en somut göstergesidir” şeklinde konuştu.



"KÜLTÜRLE BİRLİKTE YÜRÜYEN TİCARET YAPMAYA ÖNEM VERİYORUZ”



Konuşmasında kültür ile ticaretin mutlaka eş zamanlı bir şekilde var olması gerektiğine de değinen Avdagiç, kültürün olmadığı yerde müstakil ticaretin de olamayacağını söyledi. Avdagiç, “Daha doğru bir tabirle söylemek gerekirse, ticaretiniz bağımlı ticaret olur. Bize, ihtiyaç duyduğumuz en önemli unsur olan özgüveni aşılayan kültüre büyük önem veriyoruz. Deyim yerindeyse kültürle birlikte yürüyen ticaret yapmaya önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.