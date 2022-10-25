İTO'nun 700 bininci üyesine sertifikasını Bakan Nebati takdim etti

140’ıncı yılını kutlayan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) üye sayısı 700 bine ulaştı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, üye sayısını her geçen gün artıran İTO'nun 700 bininci üyesine sertifikasını, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İTO Başkanı Şekib Avdagiç takdim etti. İTO'nun 700 bininci üyesi olan Selçuk Şapka Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin üye sertifikasını firma ortakları Burak Selçok ve Volkan Selçok aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Nebati, İTO'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İTO Başkanı Avdagiç ve yönetim kurulu üyeleriyle verimli istişarelerde bulunduğunu belirtti.



Nebati, dünyanın en köklü ve en büyük ticaret odalarından biri olan İstanbul Ticaret Odası'nın üye sayısının 700 bine ulaşmasının gurur verici olduğunu söyledi. Tarihi Liman Hanı'nda da incelemelerde bulunan Nebati, "Liman Hanı'nı başarıyla restore ederek bir eğitim ve kültür merkezine dönüştüren, Dersaadet Kütüphanesi ve Stratejik Araştırma Merkezi'ni İstanbulluların hizmetine sunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



"BU, ODAMIZIN OLDUĞU KADAR İSTANBUL EKONOMİSİNİN ULAŞTIĞI YÜKSEK SEVİYENİN DE GÖSTERGESİDİR"



İTO Başkanı Avdagiç ise İstanbul iş dünyasının taleplerini Bakan Nebati'ye iletme fırsatı bulduklarını söyledi.



700 bin üyeye ulaşmış olmanın sayısal bir artıştan çok öte, ticaretin değişen ve gelişen yüzünü de gösterdiğini belirten Avdagiç, "Bugün kaydını gerçekleştirdiğimiz 700 bininci üyemiz İstanbul Ticaret Odası'nın 140 yıllık başarı hikayesinin nişanı oldu. Bu, Odamızın olduğu kadar İstanbul ekonomisinin ulaştığı yüksek seviyenin de göstergesidir." açıklamasında bulundu.



Avdagiç, "Biz bugünden yarına uzanan faaliyet yolculuğumuzu daha kararlı şekilde sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki İstanbul Ticaret Odası büyüdükçe İstanbul büyüyecek, İstanbul büyüdükçe Türkiye gelişmesini ve bölgesinde lider ülke olma hüviyetini devam ettirecektir." değerlendirmesinde bulundu.