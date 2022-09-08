İş Bankası emekli promosyon ödemesi devam ediyor mu? Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemesi 2022 eylül | İş Bankası emekli promosyonu eylülde veriyor mu?

İş Bankası emekli promosyon ödemesi devam ediyor mu? Emekli promosyon ödemeleri için birçok banka taşıma işlemlerini sonlandırdı. Fakat bazı bankalarda işlemler devam ediyor. Yeni emekli olan ve şimdi emekli maaşını taşımak isteyenler Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemelerini araştırıyor. Peki İş Bankası emekli promosyonu eylülde veriyor mu? Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemesi 2022 eylül detayları!

Emekli promosyon ödemeleri için birçok banka taşıma işlemlerini sonlandırdı. Fakat bazı bankalarda işlemler devam ediyor. Yeni emekli olan ve şimdi emekli maaşını taşımak isteyenler Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemelerini araştırıyor. Peki İş Bankası emekli promosyonu eylülde veriyor mu? Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemesi 2022 eylül detayları!

İş Bankası emekli promosyon ödemesi devam ediyor mu?

Emekli promosyon ödemeleri birçok banka için ağustos ayı içerisinde veriliyordu. Emekli maaşını ağustos ayı içinde taşıyan birçok kişi, emekli promosyon ödemesi aldı.

Bankaların birçoğu bu ödemelere geç kalan emekliler için yeni bir kampanya başlattı ve süreyi 1 ay uzattı. Türkiye İş Bankası da bu ödemeleri uzatan bankalar arasında yer alıyor.

İş Bankası eylül promosyon ödemesi ne zaman kadar?

İş Bankası, 1 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını taşımak isteyenlere, promosyon ödemesi yapıyor.

Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemesi

Türkiye İş Bankası 1 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını taşıyanlar için emekli promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl sözleşme imzalayan;

0 - 1.499 TL arası maaş alan emeklilere 5.000 TL

1.500 - 2.499 TL arası maaş alan emeklilere 6.250 TL

2.500 TL ve üzeri arası maaş alan emeklilere 7.500 TL ödeme yapıyor.

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