Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Bankaların emekli promosyon kampanyaları ve ödeme tarihleri ​​emekliler tarafından merak edildi. Peki, bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi bankalar 8 bin TL emeklilik promosyonu veriyor? İşte banka promosyon emekliliği ile ilgili detaylar

En yüksek emekli promosyonuna sahip bankalar milyonlarca emeklinin gündeminde. Temmuz ayındaki %42,35'lik zammın ardından bankalar yeni promosyon kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bankaların terfi yarışına girdiği bu günlerde maaşını taşımak isteyen emeklilerin gözü en yüksek emekli promosyon ödemelerini yapan bankalara çevrildi. İşte Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Deniz Bank, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING ve Türkiye Finans 2022 emeklilik promosyon ödemelerinin detayları....

Halkbank

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

TEB

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor.

Ziraat Bankası

Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

ING Bank

ING Türkiye, emeklilere sunduğu ek koşulsuz nakit maaş promosyonunu 7 bin TL'ye yükseltti.

ING Türkiye açıklamasına göre, emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 7 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor.

Emekliler ayrıca, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon hakkı elde ediyor.

ING Türkiye'nin kampanyasından 5-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanabiliyor.

Türkiye Finans

Türkiye Finans, Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 5.000 TL'ye varan tutarda promosyon kampanyası yaptığını duyurdu. Öte yandan emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 TL'lik ek fırsatlar da dikkat çekiyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor.

Yapı Kredi

Yapı krediden emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 2-31 Ağustos 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.

Vakıfbank

Maaşı 1.500L'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA bankası da emekli maaşını taşıyan müşterileri için 7.250 TL'ye varan promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik ödül sunuyor.

Promosyon ödemesinden 1 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını Garanti'ye geçiren emekliler yararlanabilecektir.

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.

İş Bankası

Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.

Emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira puan veriyor. En çok 2 kişi için puan kazanılabiliyor.

Denizbank

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor.

1 otomatik ödeme talimatı verenler, ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

Kuveyt Türk

Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

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