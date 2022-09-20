FED 75 puan faiz artırırsa ne olur? FED faiz artırırsa gram altın, çeyrek altın yükselir mi düşer mi? Dolar, altın, euro çıkar mı? Dünya piyasalarının gözü ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. ABD'de yüksek enflasyonun etkisi halen devam ediyor. FED'in Eylül ayında büyük olasılıkla 75 baz puan faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Yurt içinde elinde altını ve doları olan vatandaşlar da FED'in faiz artırımı ile dolar ve altın ne olur? sorusuna yanıt arıyor. Peki FED faizi 75-100 puan yükseltirse gram altın düşer mi?

FED 75 puan faiz artırırsa ne olur? FED faiz artırırsa gram altın, çeyrek altın yükselir mi düşer mi? Dolar, altın, euro çıkar mı? Dünya piyasalarının gözü ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. ABD'de yüksek enflasyonun etkisi halen devam ediyor. FED'in Eylül ayında büyük olasılıkla 75 baz puan faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Yurt içinde elinde altını ve doları olan vatandaşlar da FED'in faiz artırımı ile dolar ve altın ne olur? sorusuna yanıt arıyor. Peki FED faizi 75-100 puan yükseltirse gram altın düşer mi?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile birlikte dünya piyasaları allak bullak oldu. Enflasyon oranlarının rekor kırdığı ülkelerden birisi de ABD oldu. 2022 yılına koronavirüs darbesi ile giren ABD'de jeopolitik risklerin artmasıyla ekonominde işler pek de yolunda gitmiyor. Rusya'nın enerji ürünlerine uygulanan ambargonun geri yansıması olarak akaryakıt fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. Bu da enflasyonu tetikledi. ABD Merkez Bankası ülkedeki enflasyon ile mücadele etmek için faiz silahını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Peş peşe faiz artışına giden FED'in Eylül ayında vereceği karar merakla bekleniyor. Ülkemizde de elinde dolar, gram altın, çeyrek altın, euro bulunan vatandaşlar FED'in faiz artışı ile bunların yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor.

FED 75 puan faiz artırırsa ne olur?

FED'in faiz artırımı ile ABD'de üretimin bir miktar yavaşlaması bekleniyor. Sıcak paranın yatırımdan faize çekilmesi ile birlikte ülkedeyüksek harcamalar ve borçlanmalarda azalma olacağı tahmin ediliyor. Bu da enflasyonı aşağı çekici bir faktördür. Enflasyonla mücadele kapsamında pek çok ülke öncelikli olarak faiz artışına gitmeyi tercih ediyor. Faiz artışı ile ülkedeki rün ve hizmetlere olan talebin azalması ile fiyatlarının bir miktar aşağı çekileceği düşünülüyor. Fiyatlar üzerinde eksi bir baskı oluşturan faiz artışları ile dolaşımdaki para miktarı banka kasalarına gireceği için yatırım da azalır. ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışına gitmesi ülkemizde altın ve dolar gibi yatırım araçlarını da derinden etkiliyor.

FED faiz artırırsa gram altın, çeyrek altın yükselir mi düşer mi?

FED'in muhtemel faiz artışı ilk olarak ABD para birimi doları etkiler. Faiz artışı ile dünyada dolaşımda olan dolar miktarı ABD bankalarına geri döner ve bu durum karşısında ABD doları bir miktar değer kazanabilir. Ancak FED'in faiz artışını piyasalar daha önceden fiyatlamış ise faiz artışı sonrasında dolarda bir artış görülmeyebilir. Altın kanadında ise FED'in faiz artışı ons altın fiyatlarını aşağı çekebilir.

FED faiz artıracak mı?

Ekonomistler FED'in faiz artırımasına kesin gözüuyle bakıyor. FED'den gelen açıklamalar da bu yöndeydi. Ancak faiz artırımının 75 puan mı yoksa 100 puan mı olacağı konusunda ise tartışmalar devam ediyor. Genel beklenti FED'in 75 baz puan faiz artışına gideceği yönünde. Ancak enflasyon ile mücadelede kararlı olduğunu vurgulamak isteyen FED faizleri 100 baz puan artırrak da sürpriz yapabilir.

FED Eylül faiz kararı ne zaman?

FED eylül ayı faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak. Tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararı ise 21 Eylül akşamı saat 21.00'dan sonra açıklanacak.

FED faiz kararı altın etkisi

FED'in faiz artırımı altın yatırımcılarını da derinden etkilecek. Altında son zamanlarda yaşanan gerilemenin devam edip etmeyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Faiz artırma kararı ile altında bir satış baskısı oluşması bekleniyor.

FED faiz artırsa Bitcoin-Ethereum yükselir mi düşer mi?

Kripto para piyasası son zamanlarda büyük bir kriz içinde. Dünya merkez bankalarının faiz artışna gitmeleri ile darbe üstüne darbe alan kritpo para yatırımcıları FED'in açıklayacağı faiz kararını bekliyor. FED'in faizleri artırması başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere kripto paraların düşmesine neden oluyor.