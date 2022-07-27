FED faizi artırınca dolar yükselir mi? FED faiz yükseltirse dolar ne olur? Dolar, altın, euro düşer mi, artar mı? (75-100 puan)

FED faizi artırınca dolar yükselir mi? FED faiz yükseltirse dolar ne olur? Dolar, altın, euro düşer mi, artar mı? ABD Merkez Bankası FED yılın en kritik faiz kararını açıklamak üzere. Dünya piyasalarının derinden etkileyecek olan faiz kararı öncesi ülkemizde de altın ve döviz kurlarında hareketlilik var. Elinde doları olan ve dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da FED'in vereceği faiz kararını merakla bekliyor. Peki FED 75-100 puan faiz artırırsa ne olur?

FED faizi artırınca dolar yükselir mi? FED faiz yükseltirse dolar ne olur? Dolar, altın, euro düşer mi, artar mı? FED 75-100 puan faiz artırırsa ne olur? ABD Merkez Bankası FED yılın en kritik faiz kararını açıklamak üzere. Dünya piyasalarının derinden etkileyecek olan faiz kararı öncesi ülkemizde de altın ve döviz kurlarında hareketlilik var. Elinde doları olan ve dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da FED'in vereceği faiz kararını merakla bekliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile 2022 yılında jeopolitik riskler zirve noktasına ulaştı. Rusya-ABD gerilimi ve 3. dünya savaşı riskleri nedeniyle küresel ekonomi büyük darbe aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'ya peş peşe ambargo uyguladı. Rus enerji ürünlerini ve finans sektörünü hedef alan yaptırımlar nedeniyle dünya genelinde de büyük enerji krizleri patlak verdi. Bunun sonucunda da pek çok ülkede enflasyon zirveye çıktı. ABD'de de akaryakıt fiyatlarının tetiklediği yüksek enflasyon rekorları kırıldı. Enflasyonla mücadele kapsamında FED yıllar sonra ilk defa faiz artırımına gitti.

FED faizi artırınca dolar yükselir mi?

ABD Merkez Bankası FED yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz silahını daha etkili kullanma niyetinde. FED yüksek enfaslyonla mücadele için 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti. Haziran faiz toplantısında 994'ten bu yana en güçlü faiz artışına giden FED politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti. FED'in faiz artışları yurt içinde doların TL karşısında bir miktar değer kazanmasına neden olabilir.

FED faiz yükseltirse dolar ne olur?

FED'in faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aslıl soru işareti ise faiz artışının 75 mi yoksa 100 puan mı olacağında. ABD Merkez Bankası FED faizleri artırdığı zaman dünya piyasalarından doların çekilmesi hızlanacaktır. ABD Merkez Bankası'ndan dolara daha fazla faiz getirisi geleceği içn pek çok yatırımcı parasını uluslararası yatırımlardan çekerek faize sokacak. Böyle olunca pek çok ülkeden dolar çıkışı hızlanacak. Durum böyle olunca ABD doları diğer para birimleri karşısında bir miktar değerlenebilir. Özellikle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetmeye meyilli olur.

Dolar, altın, euro düşer mi, artar mı?

Altın piyasasında FED kararı belirleyici olacak. FED eğer faizleri artırma yoluna giderse bu altını baskılayabilir. Uluslararası arenada ons altın fiyatlarında bir miktar gerileme olsa da yurt içinde doların değer kazanması ile gram altın bir miktar değerlenebilir. FED'in faiz artırma kararı altını iki yönden etkiler. Birincisi; ons altın tarafından bakıldığı zaman FED'in faiz artırımı dünya genelinde altından çıkışları hızlandırır bu durum da ons altında geri çekilmelere neden olabilir. İkincisi dolar etkisinden gram altın tarafından bakıldığında ise; dolar bir miktar değer kazanacağı için gram altında da bir miktar değer artışı olabilir.

FED 2022 faiz toplantısı tarihleri

25 – 26 Ocak 2022

15 – 16 Mart 2022

3 – 4 Mayıs 2022

14 – 15 Haziran 2022

26 – 27 Temmuz 2022

20 – 21 Eylül 2022

FED faiz artırırsa bitcoin, ethereum düşer mi?

FED'in muhtemel faiz artışları bitcoin, ethereum başta olmak üzere pek çok kripto paranın değerinde düşüş yaşanmasına sebep oalbilir.