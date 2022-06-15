Fed faizi 75 puan artırırsa dolar ne olur? Fed 50 baz puan faiz yükseltirse dolar düşer mi, yükselir mi? Fed faiz kararı dolar etkisi nasıl olur?

Fed faiz kararı dolar etkisi | Fed faizi 75 puan artırırsa dolar ne olur? Fed 50 baz puan faiz yükseltirse dolar düşer mi, yükselir mi? ABD Merkez Bankası Fed Haziran ayında faiz kararını açıklayacak. Dünya piyasalarını yakından ilgilendiren faiz kararı öncesi piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. Dünya piyasaları Fed'den gelecek muhtemel 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya başladı. Elinde dolar olan ve dolara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ise FED'in faiz artırımının dolara nasıl etki edeceğini merak ediyor.

Fed faiz kararı dolar etkisi | Fed faizi 75 puan artırırsa dolar ne olur? Fed 50 baz puan faiz yükseltirse dolar düşer mi, yükselir mi? ABD Merkez Bankası Fed Haziran ayında faiz kararını açıklayacak. Dünya piyasalarını yakından ilgilendiren faiz kararı öncesi piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. Dünya piyasaları Fed'den gelecek muhtemel 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya başladı. Elinde dolar olan ve dolara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ise FED'in faiz artırımının dolara nasıl etki edeceğini merak ediyor.

Dünya piyasalarının ve yatırımcıların gözü kulağı Fed'de. ABD Merkez Bankası Fed faiz artırımı sürecine Haziran ayında da devam edecek. 50 baz puan faiz artışına gidileceği yönünde ortak bir kanı olsa da Fed'in 75 baz puan faiz artışı yapması da sürpriz olmayacak. Piyasalarda belirsizlik sürerken ülkemizde de altın ve dolar yatırımcıları Fed'den gelecek faiz artışının yatırımlarına nasıl etki edeceğini merak ediyor.

Fed faiz kararı dolar etkisi

Fed'in faiz artışı hiç kuşkusuz en başta doları etkileyecektir. Dolar dünya piyasalarından çıkışı hızlanacak. Yüksek faiz getirisi ile doların piyasadan çekilmesi doların diğer para birimlerine karşı değerlenmesine neden olabilir. Para piyasalarında yılın geri kalanındaki toplantıların en az birinde daha 75 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanırken, yıl sonu Fed'in politika faizinin yüzde 3,50'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Fed faizi 75 puan artırırsa dolar ne olur?

Artan dolar talebiyle son 20 yılın en yükseği olan 105,6 seviyesine çıkan dolar endeksi de 105'in hemen üzerinde kalmaya devam ederken, altının ons fiyatı yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların etkisiyle dün, son 1 ayın en düşük seviyesi olan 1.805 dolara gerilemesinin ardından 1.810 dolarda seyrediyor. Düşüş eğilimini üst üste altıncı güne taşıyan Bitcoin ise 21.000 dolarla Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeden işlem görüyor.

Fed 50 baz puan faiz yükseltirse dolar düşer mi, yükselir mi?

Altın uzmanı ve yorumcu İslam Memiş beklenen FED kararının altına olan etkisini yorumladı. Memiş FED'in faiz artırımı sonrası dolar ve gram altında gerileme olacağını söyledi. Dolar 15,88 TL barajına dikkat çeken Memiş, Gram altın içinse gerileme sonrası 950 TL öngörüsünde bulundu. İslam Memiş olar ve gram altın gerileyince alım için bu seviyelerin fırsat olduğunu belirtti.