FED faiz 100 puan artırırsa altın yükselir mi düşer mi? FED 100 baz puan faiz yükseltirse dolar ve atın ne olur? 100 puan faiz ile altın, dolar yükselir mi, düşer mi? ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararı dünya ekonomisini yakından ilgilendiriyor. Altın ve doları olan vatandaş da FED'in faiz kararının kendilerine ne şekilde yansıması olacağını merak ediyor. ABD'de Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı ve enflasyon bir kez daha rekor kırdı. Durum böyle olunca FED'in faizi 100 baz puan artırma ihtimali oldukça güçlendi. Peki FED faizi 100 puan artırırsa dolar, gram altın, euro ne olur?

FED faiz 100 puan artırırsa altın yükselir mi düşer mi? FED 100 baz puan faiz yükseltirse dolar ve atın ne olur? 100 puan faiz ile altın, dolar yükselir mi, düşer mi? ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararı dünya ekonomisini yakından ilgilendiriyor. Altın ve doları olan vatandaş da FED'in faiz kararının kendilerine ne şekilde yansıması olacağını merak ediyor. ABD'de Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı ve enflasyon bir kez daha rekor kırdı. Durum böyle olunca FED'in faizi 100 baz puan artırma ihtimali oldukça güçlendi. Peki FED faizi 100 puan artırırsa dolar, gram altın, euro ne olur?

Bosalar, piyasalar, para birimleri, değerli madenler, emtialar FED'in vereceği faiz kararına odaklandı. ABD'den gelen enflasyon verileri pek olumlu olmadı. ABD enflasyonu bir kez daha 41 yılın rekorunu kırdı. Enflasyonla mücadele için faiz silahını güçlü şekilde kullanmaktan kaçınmayacağını belirten FED'in bu kez 100 baz puanlık faiz artışına gitme olasılığının oldukça güçlü olduğu beliritliyor. Piyasa uzmanlarına göre FED'den Temmuz'da 100 baz puanlık faiz artışı gelebilir.

FED faiz 100 puan artırırsa altın yükselir mi düşer mi?

ABD ekonomisi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan enerji krizi nedeniyle büyük darbe aldı. ABD'de petrol fiyatlarının ateşlediği enflasyon hızla yükselmeye devam ediyor. Temmuz ayında FED'in enflasyonla mücadele kapsamında faiz silahına daha sıkı sarılması bekleniyor. Enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından Fed'in temmuz toplantısında tarihi 100 puanlık faiz artışına gitme olasılığı gündeme geldi. Piyasalar şimdiden 100 baz puanık faiz artışını fiyatlamaya başladı bile.

FED 100 baz puan faiz yükseltirse dolar ve atın ne olur?

FED'in faiz kararı gelişmekte olan piyasaları yakından ilgilendiriyor. Gelişmekte olan piyasalarda dolar faiz artışı ile bir miktar değerlenebilir. Ancak bunun öncesinde faiz artışına göre fiyatlama daha önceden yapılmış olabilir.

FED faizi 100 puan artıracak mı?

Son veriler, Fed'in sıkı para politikasında daha da şahinleşerek enflasyonla mücadelesini hızlandırabileceğine yönelik endişeleri artırdı. Para piyasalarında bankanın temmuz toplantısında yüzde 80 ihtimalle 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı. Fiyatlamalar Fed'in eylül toplantısında ise yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artışı yapmasının beklendiğini gösteriyor.

Fed, enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artırımlarını mart ayında 25 baz puanla başlamıştı.

Mart ayından 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alan banka, mayıs toplantısında da 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

Fed, haziran toplantısında ise 1994'ten bu yana en güçlü faiz artışına giderek, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyona karşı bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini ifade etti.​​​​​​​

FED Temmuz faiz toplantısı ne zaman?

Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'de duyurulacak.