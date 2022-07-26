FED faiz kararı Bitcoin etkisi | FED 75-100 puan faiz artırırsa Bitcoin düşer mi, yükselir mi? FED faiz yükseltirse kripto paralar ne olur? Son zamanlarda kripto para yatırımcıları yaşanan ser düşüşler karşısında kazanımlarının çok büyük kısmını kaybetti. 65 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin hızlı bir düşüş trendine girerek 18 bin dolara kadar geriledi. FED'in Temmuz ayında da faizleri güçlü şekilde artırması beklenirken bitcoin başta olmak üzere kripto paraların bu faiz kararından nasıl etkileneceği merak ediliyor.

FED faiz kararı Bitcoin etkisi | FED 75-100 puan faiz artırırsa Bitcoin düşer mi, yükselir mi? FED faiz yükseltirse kripto paralar ne olur? Son zamanlarda kripto para yatırımcıları yaşanan ser düşüşler karşısında kazanımlarının çok büyük kısmını kaybetti. 65 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin hızlı bir düşüş trendine girerek 18 bin dolara kadar geriledi. Elinde kripto parası olan ve kripto paraya yatırım yapmak isteyenler FED'in faiz kararına odaklanmış durumda. FED'in Temmuz ayında da faizleri güçlü şekilde artırması beklenirken bitcoin başta olmak üzere kripto paraların bu faiz kararından nasıl etkileneceği merak ediliyor.

Bitcoin yatırımcıları 2022 yılının ikinci yarısında büyük bir kayıp yaşadı. 65 bin dolar seviyesine çıkarak yatırımcısına büyük kazanımlar sağlayan bitcoin hızlı bir düşüşle 18 bin dolara kadar geriledi. Bitcoinde yaşanan düşüş yatırımcıları da tedirgin etti. Rısya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan jeopolitik riskler ve buna bağlı olarak dünya ülkelerinde ortaya çıkan yüksek enflasyon dalgası merkez bankalarını faiz artırmaya yönlendirdi. ABD Merkez Bankası FED'den peş peşe faiz kararları geldi.

FED faiz kararı Bitcoin etkisi

FED'in faizleri artırma kararı tüm dünya ülkelerini ve piyasaları etkiliyor. Emtia fiyatlarında da oynaklığa neden olan faiz artırımı kripto para piyasası tarafından da yakından takip ediliyor. Temmuz ayında FED'in 100 baz puan faiz artırımı yerine 75 baz puanlık bir artış yapacağı beklentilerinin güç kazanmasının ardından kripto para piyasasında yeniden bir düşüş yaşandı. 22.700 doları aşan Bitcoin21.700 dolara geriledi. Dünyanın en büyük kripto parasında günlük düşüş yüzde 2.8'i buldu.

FED 75-100 puan faiz artırırsa Bitcoin düşer mi, yükselir mi?

Bitcoin ve kripto para borsaları FED'in faiz kararını yakından takip ediyor. FED faizleri artıraması bitcoinde düşüşlere neden olabilir. Ancak faiz artışı ihtimali daha önce piyasa tarafından fiyatlanmışsa faiz kararı ile düşüş sınırlı olabilir.

FED faiz yükseltirse kripto paralar ne olur?

FED'in faiz kararı başta dolar ve altını etkileyecek. Dolar ve altında başlayan dalgalanma kripto para piyasasını da sarsabilir. FED'in muhtemel faiz artışları bitcoin, ethereum başta olmak üzere pek çok kripto paranın değerinde düşüş yaşanmasına sebep oalbilir. 65 bin dolar seviyesine çıkan ve hızlı bir düşüşle 18 bin dolara kadar gerileyen ve son haftalarda toparlanma evresine giren bitcoin FED'in faiz artışı beklentisi ile yeniden düşüşe geçti.

FED faizi yükseltirse Bitcoin ne olur?

FED'in muhtemel 75 baz puan faiz artırışının bitcoin ve ethereum gibi kripto para birimlerine bir darbe daha vurması bekleniyor. FED'in 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi kripto para piyasaısnda bir miktar daha aşağı yönlü harekete neden olabilir.

FED nedir?

Merkez Bankaları Sistemi Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir. 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur. .