Fed faizi 75 puan artırırsa altın ne olur? Fed 50-75 baz puan faiz yükseltirse altın düşer mi, yükselir mi? Fed faiz kararı gram altını yükseltir mi? ABD Merkez Bankası Fed dünya piyasalarının yakından beklediği faiz kararını açıklayacak. ABD'de son enflasyon verilerinin pek iç açıcı çıkmaması Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı olasılığını gündeme getirdi. Ülkemizde altın yatırımcıları da Fed'in faiz kararını merakla bekliyor. Peki Fed faizleri 75 yada 50 puan yükseltirse gram altın düşer mi yoksa yükselir mi?

Fed faizi 75 puan artırırsa altın ne olur? Fed 50-75 baz puan faiz yükseltirse altın düşer mi, yükselir mi? Fed faiz kararı gram altını yükseltir mi? ABD Merkez Bankası Fed dünya piyasalarının yakından beklediği faiz kararını açıklayacak. ABD'de son enflasyon verilerinin pek iç açıcı çıkmaması Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı olasılığını gündeme getirdi. Ülkemizde altın yatırımcıları da Fed'in faiz kararını merakla bekliyor. Peki Fed faizleri 75 yada 50 puan yükseltirse gram altın düşer mi yoksa yükselir mi?

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası' Fed'in açıklayacağı faiz kararında. Dünya borsaları Fed'in muhtemel faiz kararını fiyatlandırmaya başladı. ABD Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile ABD'de 41 yılın enflasyon rekoru tazelendi. Enflasyon ile daha sert mücadele etmek isteyen Fed faiz konusunda daha sert kararlar alabilir. Piyasaların beklentisi 50 baz puanlık bir faiz artışıydı ancak son gelen iddialardan sonra Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı yapma olasılığı da oldukça güçlendi.

Fed faizi 75 puan artırırsa altın ne olur?

Fed enflasyon verilerinin iç açıcı olmaması nedeniyle faiz silahına daha sıkı sarılabilir. FED'in sürpriz bir adım atarak faizleri 75 baz puan arttırabileceği olasılığı oldukça yükseldi. Piyasaların beklentisi 50 baz puandı ve piyasalar 50 baz puanlık faiz artışını fiyatladı. Fed 75 puan faizi artırırsa ons altın fiyatları küçük de olsa düşüşe geçebilir.

Fed 50-75 baz puan faiz yükseltirse altın düşer mi, yükselir mi?

Fed beklentiler dahilinde faiz oranını 50 baz puan artırırsa piyasalar zaten bunu çok önceden fiyatladığı için altında sert hareketler görülmeyebilir. Eğer Fed, 75 baz puan faiz artışına giderse altın fiyatlarında baskı artabilir.

FED faizi artırırsa gram altın düşer mi, yükselir mi?

Ülkemizde altının seyrini iki şey belirliyor. Dolar ve altının ons değeri ülkemizde gram altının değerini belirliyor. Fed'in faiz artışı ons altında aşağı yönlü çekilmelere neden olabilir ama dolarda bir miktar yukarı yönlü hareket gözlenebilir.

FED faiz artırırsa altın yükselir mi düşer mi?

Para piyasaları uzaman İslam Memiş FED'in muhtemel faiz artışının dolar ve altına olan etkisini değerlendirdi. Memiş açıklamasında şunları söyledi: "Ben dolar/TL kurunda 17,80 ve gram altında 1.050 lira seviyelerini gördükten sonra pik olacağını ifade etmiştim. Temmuz ayında pik seviyelerin geleceği beklentim de sürüyor. Ancak ben nakit sıcak para akışı ve yeni açıklanacak ekonomi paketinin kur üzerinde etkili olacağını bekliyorum. Benim kişisel görüşüm en iyimser şekilde bakacak olursak; dolar TL kuru 15,88 lira ve gram altın ise 950 lira seviyelerine gerileyecek. Ben bu seviyelerden ben tekrar varlıklarımı korumak suretiyle tekrar alım yapacağım.'

FED faiz artırırsa dolar ne olur?

FED faizlerde artırıma gideceğini daha önceki günlerde açıklamıştı. Piyasalar FED'in faiz adımını fiyatlandırmaya çoktan başladı. ABD Merkez Bankası FED faizleri artırdığı zaman dünya piyasalarından doların çekilmesi hızlanacaktır. ABD Merkez Bankası'ndan dolara daha fazla faiz getirisi geleceği içn pek çok yatırımcı parasını uluslararası yatırımlardan çekerek faize sokacak. Böyle olunca pek çok ülkeden dolar çıkışı hızlanacak. Durum böyle olunca ABD doları diğer para birimleri karşısında bir miktar değerlenebilir. Özellikle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetmeye meyilli olur.

Fed faiz toplantıları ne zaman?

14 – 15 Haziran

26 – 27 Temmuz

20 – 21 Eylül