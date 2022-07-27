FED faiz artırırsa gram altın yükselir mi, düşer mi? FED faiz kararı altına etkisi nasıl olur? Ons altın, gram altın değerlenir mi? Tüm dünya piyasaları ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Borsa performansları ve emtia fiyatlanmasını yakından ilgilendiren FED kararı ülkemizde altın ve döviz yatırımcıları tarafından da yakından takip ediliyor. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyenler FED'in faiz yükseltmesi ile gram altının değer kazanıp kazanmayacağını merak ediyor. İşte 'FED faiz artırırsa altın ne olur?' sorusunun yanıtı...

FED faiz artırırsa gram altın yükselir mi, düşer mi? FED faiz kararı altına etkisi nasıl olur? Ons altın, gram altın değerlenir mi? Tüm dünya piyasaları ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Borsa performansları ve emtia fiyatlanmasını yakından ilgilendiren FED kararı ülkemizde altın ve döviz yatırımcıları tarafından da yakından takip ediliyor. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyenler FED'in faiz yükseltmesi ile gram altının değer kazanıp kazanmayacağını merak ediyor. İşte "FED faiz artırırsa altın ne olur?" sorusunun yanıtı...

ABD Merkez Bankası FED yüskek enflayonla mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda ilk kez faiz silahını kullanmıştı. Faizleri peş peşe artıran FED enflasyonu dizgnleyemediği için Haziran'da 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırışna gitmişti. ABD Merkez Bankası FED'in Temmuz faiz kararı ise bugün açıklanacak. Dünya piyasaları gibi ülkemizde de pek çok yatırımcı FED'in faiz kararına odaklanmış durumda. Özellikle altın piyasası çıkacak olan faiz kararının etkilerinin ne oalcağını merakla bekliyor.

FED faiz artırırsa gram altın yükselir mi, düşer mi?

FED'in açıklaaycağı faiz oranı altın piyaslarını yakından ilgilendiriyor. Altın piyasasında FED kararı belirleyici olacak. FED eğer faizleri artırma yoluna giderse bu altını baskılayabilir. Uluslararası arenada ons altın fiyatlarında bir miktar gerileme olsa da yurt içinde doların değer kazanması ile gram altın bir miktar değerlenebilir.

FED faiz kararı altına etkisi nasıl olur?

FED'n faiz kararı dolar gibi altını da doğrudan etkileyecek. Uluslararası piyasada ons altında yaşanan gerileme altının bir miktar aşağı sarkmasına neden olabilir. Ancak diğer yandan yurt içinde FED'in faiz artışına bağlı olarak dolar kurunda bir miktar yukarı yönlü hareket görüleblir. Bu da gram altının fiyatının yükselmesine neden olabilir.

FED faiz artıracak mı?

Uzmanlar FED'in fazi artırışına gitmesine kesin gözüyle bakıyor. Faiz oranının ise 75 baz puanda kalacağı görüşünde. Daha önceki günlerde 100 baz puanlık bir beklenti vardı ancak piyasalar 75 puanlık faiz artışı bekliyor.

FED faiz kararı ne zaman?

TFED Temmız faiz kararını27 Temmuz'd saat 21.00'de duyuracak. Fed, enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artırımlarını mart ayında 25 baz puanla başlamıştı. Fed, haziran toplantısında ise 1994'ten bu yana en güçlü faiz artışına giderek, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti.

FED nedir?

Merkez Bankaları Sistemi (FED), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.